J&J en hausse après avoir annoncé un accord à l'amiable de 5,5 milliards de dollars pour régler les poursuites judiciaires liées au talc

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28 juillet - ** L'action Johnson & Johnson JNJ.N affiche une hausse de 2,3 % à 272,96 dollars en pré-ouverture

** J&J indique qu'elle verserait à environ 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire

** « La position de JNJ semble aujourd’hui plus favorable qu’à aucun autre moment au cours de ses précédentes tentatives pour régler ce litige qui dure depuis une décennie » – Leerink Partners

** La société précise que l'accord porte sur environ 76 000 plaintes, y compris celles regroupées devant le tribunal fédéral du New Jersey et les affaires connexes devant les tribunaux d'État, ce qui représente la quasi-totalité des plaintes restantes concernant le talc dont elle fait l'objet

** La recommandation moyenne de 27 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 274 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse de 28,5 % depuis le début de l'année