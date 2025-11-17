J&J élargit son portefeuille de produits anticancéreux en rachetant Halda pour 3,05 milliards de dollars

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements ciblant les tumeurs solides et le cancer de la prostate.

Il s'agit de la deuxième opération majeure du conglomérat médico-technique cette année, après l'acquisition en janvier du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards de dollars , ce qui renforce sa stratégie d'expansion des segments de soins de santé à plus forte croissance par le biais de nouveaux lancements, alors qu'il fait face à la perte d'exclusivité de son traitement phare contre les maladies immunitaires, le Stelara.

Ces dernières années, J&J a également réalisé de nombreuses transactions pour renforcer ses unités pharmaceutiques et médicales, notamment l'achat de Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars sur le site en 2024.

Le principal candidat-médicament de Halda, HLD-0915, est en phase initiale ou intermédiaire de développement pour le traitement du cancer de la prostate. La société dispose également de plusieurs traitements expérimentaux en phase initiale pour le traitement du cancer du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs.

Sa "technologie innovante est conçue pour fonctionner même lorsque les cancers ne répondent plus aux traitements standard, grâce à un nouveau mécanisme qui permet de tuer sélectivement les cellules cancéreuses", a déclaré John Reed, vice-président exécutif de la recherche et du développement pharmaceutiques chez Johnson & Johnson.

La technologie RiPTAC de Halda fonctionne en liant un marqueur de cancer à une protéine essentielle à la survie des cellules, désactivant sélectivement cette protéine dans les cellules cancéreuses afin qu'elles meurent tout en épargnant les cellules saines.

J&J s'attend à ce que l'accord soit conclu dans les prochains mois.