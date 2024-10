Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: données réelles positives dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a dévoilé mercredi des données de vie réelles positives à deux ans concernant Erleada (apalutamide), son comprimé oral contre le cancer de la prostate.



A en croire ces conclusions, le médicament s'est traduit par un bénéfice 'statistiquement significatif' en termes de survie globale chez les patients traités à l'issue d'une durée de 24 mois.



Au bout de cette période, la proportion de patients en vie atteignait 87,6%, un chiffre supérieur à celui de 82,4% qui avait été obtenu dans le cadre de l'essai clinique de phase 3.



Ces données issues du monde réel, collectées auprès de 4000 individus, visaient à comparer l'efficacité d'Erleada (apalutamide), un inhibiteur du récepteur des androgènes, en comparaison de l'enzalutamide, un autre médicament à prise orale, chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCMm).



Elles ont été présentées aujourd'hui à l'occasion de la tenue à Lisbonne du congrès européen de la pharmacie oncologique en Europe, qui se tient à Lisbonne.





