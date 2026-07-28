J&J conclut un accord global sur le talc qui pourrait mettre fin à une décennie de litiges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour contenant les détails de l'accord et le contexte du litige tout au long de la procédure)

* Le montant du règlement n’est pas plafonné et pourrait augmenter en fonction du nombre de participants

* J&J est confrontée à des poursuites judiciaires liées au talc depuis plus d’une décennie

* Cet accord pourrait régler la quasi-totalité des affaires en cours, concerner environ 76 000 plaignants

par Dietrich Knauth

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi qu’elle verseraitenviron 5 ,5 milliardsde dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc provoquent le cancer de l’ovaire, dans le cadre d’ un accord historique qui pourrait mettre fin à une bataille juridique controversée qui accable l’entreprise depuis une décennie.

J&J a précisé que cet accord portait sur environ76 000 plaintes, y compris celles regroupées devant le tribunal fédéral du New Jersey et les affaires connexes devant les tribunaux d’État, ce qui représente la quasi-totalité des plaintes restantes liées au talc à l’encontre de l’entreprise. J&J avait déjà réglé la plupart des affaires alléguant que son talc contenait de l’amiante et provoquait des mésothéliomes.

Les cabinets d’avocats des plaignantes ont confirmé l’accord lundi, estimant qu’il s’agissait d’une bonne issue après une bataille judiciaire qui a duré une décennie. L’accord doit être accepté par 95 % des plaignantes pour cancer de l’ovaire devant les tribunaux d’État ou fédéraux avant de devenir définitif.

Erik Haas, vice-président chargé des litiges chez J&J, a déclaré que ces plaintes étaient « sans fondement » et que la société était disposée à conclure un accord à l’amiable afin de tourner la page.

« Même si nous sommes convaincus que la société aurait finalement eu gain de cause si le litige s’était poursuivi, comme cela a été le cas dans la grande majorité des affaires jugées à ce jour, ce règlement permet à la société de tourner la page et de rester concentrée sur sa mission: développer des médicaments et des dispositifs médicaux qui sauvent des vies », a déclaré M. Haas. J&J prévoit de verser 3 milliards de dollars en 2027, puis d’effectuer d’autres versements en 2028. Toutefois, le montant total de l’accord pourrait être plus élevé, en fonction du nombre de personnes qui y adhéreront.

Chris Seeger, un avocat qui représente environ 2 500 clientes ayant déposé des plaintes liées au talc et qui a contribué à la transactions de l’accord, a déclaré que J&J pourrait finalement verser 7 milliards de dollars, voire davantage. Le règlement attribue des montants spécifiques aux demandes d’indemnisation éligibles liées au cancer de l’ovaire, mais ne plafonne pas le montant total à verser par J&J, a-t-il précisé.

« Nous avons obtenu un accord équitable, et nos clients en seront satisfaits », a déclaré M. Seeger lors d’une interview.

UN ACCORD CONCLU APRÈS DES VICTOIRES DEVANT LES TRIBUNAUX

J&J est parvenu à cet accord après une série de victoires devant les tribunaux, notamment des victoires dans des procès individuels, des démarches couronnées de succès visant à récuser les avocats des plaignants dans le cadre du litige, ainsi que des décisions de justice défavorables aux experts auxquels les plaignants avaient fait appel pour étayer leurs arguments devant les tribunaux. J&J a remporté une victoire judiciaire importante dans cette longue bataille juridique la semaine dernière, lorsqu’un juge fédéral a émis des doutes quant à la capacité des plaignants individuels à prouver que le talc avait spécifiquement causé leur cancer de l’ovaire.

J&J nie depuis longtemps que ses produits à base de talc provoquent le cancer, affirmant que le talc est sans danger et ne contient pas d’amiante. L’entreprise a cessé de commercialiser de la poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis en 2020, pour se tourner vers un produit à base de fécule de maïs. Le procès a repris en mars 2025, après avoir été suspendu pendant plus de trois ans, pendant lesquels J&J a tenté sans succès de mettre en œuvre une stratégie connue sous le nom de « Texas two step », en déposant trois demandes de mise en faillite par l’intermédiaire d’une filiale fantôme dans le but de régler les affaires. Chaque procédure de faillite s’est soldée par un rejet .

Avant ces tentatives de faillite, J&J affichait un bilan mitigé dans les procès liés au talc, avec notamment un verdict de plusieurs milliards en faveur de 22 femmes affirmant que la poudre pour bébé était à l’origine de leur cancer de l’ovaire. L’entreprise a remporté certains procès sans appel et a obtenu la réduction d’autres verdicts en appel.

Contrairement aux accords de faillite proposés, l’accord conclu lundi ne s’applique qu’aux demandes d’indemnisation existantes et ne traite pas des futures actions en justice.

L’exclusion des futures demandes a permis de dégager davantage de fonds pour les plaignantes actuelles que ne le prévoyait la proposition de faillite, et elle accélère également les versements, de sorte que toutes les demandes seront réglées dans un délai de 18 mois au lieu d’être étalées sur plus d’une décennie, a déclaré M. Seeger.