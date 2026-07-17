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J&J attendu en hausse après l'acquisition d'Expanding Innovations
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 15:00

L'opération, réalisée par sa division DePuy Synthes, permet au groupe de renforcer son portefeuille de solutions destinées à la fusion lombaire.

DePuy Synthes, la division de technologies orthopédiques de Johnson & Johnson, annonce l'acquisition d'Expanding Innovations, une société de technologies médicales spécialisée dans les implants expansibles destinés à la chirurgie du rachis. L'opération vise à renforcer le portefeuille Spine du groupe et sa position sur le segment en croissance des cages intersomatiques expansibles.

Expanding Innovations commercialise notamment des systèmes fondés sur une technologie propriétaire sans vis, conçus pour limiter le risque d'affaissement des implants après l'intervention, tout en favorisant la stabilité et l'efficacité des procédures.

"Notre portefeuille actuel et le pipeline d'innovation d'Expanding Innovations renforceront notre position sur ce segment à forte croissance tout en élargissant notre capacité à proposer des innovations utiles aux chirurgiens et aux patients", a commenté Namal Nawana, président mondial de DePuy Synthes.

Le titre est attendu en hausse de 1% à l'ouverture de Wall Street.

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