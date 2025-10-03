 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 082,00
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J atteint son plus haut niveau historique à la suite de la revalorisation de Wells Fargo
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments et d'appareils médicaux Johnson & Johnson JNJ.N ont atteint leur plus haut niveau historique dans les échanges du matin; dernière hausse de 1,5 % à 188,6 $

** Wells Fargo augmente la note de l'action à "surpondérer" à partir de "poids égal"

** La société de courtage dit qu'il y a plus d'opportunités de croissance pour l'entreprise

** La société de courtage estime qu'il y a encore de la place pour une hausse potentielle des valeurs pharmaceutiques et de l'évaluation

** 15 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 185 $ - LSEG

** L'action est en hausse de 30,7 % depuis le début de l'année, y compris les gains de la séance

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
188,964 USD NYSE +1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank