J&J atteint son plus haut niveau historique à la suite de la revalorisation de Wells Fargo

3 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments et d'appareils médicaux Johnson & Johnson JNJ.N ont atteint leur plus haut niveau historique dans les échanges du matin; dernière hausse de 1,5 % à 188,6 $

** Wells Fargo augmente la note de l'action à "surpondérer" à partir de "poids égal"

** La société de courtage dit qu'il y a plus d'opportunités de croissance pour l'entreprise

** La société de courtage estime qu'il y a encore de la place pour une hausse potentielle des valeurs pharmaceutiques et de l'évaluation

** 15 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 185 $ - LSEG

** L'action est en hausse de 30,7 % depuis le début de l'année, y compris les gains de la séance