J&J affiche des ventes décevantes dans le secteur des dispositifs médicaux ; son cours de bourse recule

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* L'entreprise prévoit de scinder son activité orthopédique d'ici mi-2027

* Les ventes de Tremfya bondissent de 68 %

* J&J revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Le directeur financier indique que le conflit au Moyen-Orient, l'austérité en Europe et les pressions sur les prix en Chine ont pesé sur les ventes de dispositifs médicaux

(Reformulation du premier paragraphe pour tenir compte des résultats décevants de MedTech; ajout des commentaires de l'entreprise aux paragraphes 8 et 9, ainsi que des commentaires des analystes et des investisseurs aux paragraphes 11 et 15)

par Michael Erman et Sriparna Roy

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi que le chiffre d'affaires de sa division de dispositifs médicaux était inférieur aux attentes de Wall Street, invoquant des problèmes géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient, et son action a chuté de plus de 6 %.

Ces résultats marquent le deuxième trimestre consécutif où la division MedTech n'a pas atteint les estimations des analystes.

Le directeur financier, Joe Wolk, a déclaré lors d’une interview que le conflit au Moyen-Orient , les mesures d’austérité en Europe et la politique tarifaire en Chine avaient continué de peser sur les résultats à l’international au troisième trimestre, « mais peut-être de manière un peu plus prononcée ».

Le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une flambée des coûts du carburant, n’a pas encore eu d’impact sur les coûts de l’entreprise, a-t-il précisé, mais il a nui aux ventes dans la région.

« Ce sont des pays qui continuent d’accorder de l’importance à des systèmes de santé haut de gamme et qui en veulent réellement – pensez au Koweït, aux Émirats arabes unis, à l’Arabie saoudite. Ils sont fiers de disposer d’un système de santé solide, d’une très bonne couverture médicale », a déclaré M. Wolk. « Mais leurs budgets sont désormais réorientés et alloués à la défense. »

POINT FAIBLE DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

Le chiffre d’affaires de la division des technologies médicales a progressé de 2,5 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars au total, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 8,71 milliards de dollars, selon les données de LSEG. En dehors des États-Unis, le chiffre d’affaires de la division est resté pratiquement stable.

« Nos performances sont inférieures aux normes que nous nous sommes fixées en interne et aux attentes que nous avions précédemment communiquées aux investisseurs », a déclaré Tim Schmid, directeur de la division Technologies médicales chez J&J.

« En bref, nous pouvons faire mieux », a-t-il ajouté, précisant que l’entreprise se concentrait sur l’amélioration de ses performances au quatrième trimestre. Il a indiqué que le contexte des interventions médicales restait stable sur les marchés clés.

Les actions d’autres fabricants de dispositifs médicaux ont également reculé, celles de Boston Scientific BSX.N perdant près de 3 % et celles d’Intuitive Surgical ISRG.O reculant d’environ 2 %.

Mais Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré qu’il était difficile de généraliser les résultats de J&J au reste du secteur des technologies médicales, compte tenu de l’ampleur des perturbations spécifiques à l’entreprise liées à l’approvisionnement en provenance de Chine, à la scission imminente de sa division orthopédique et à une exposition probablement plus importante aux perturbations au Moyen-Orient.

SCISSION DES ACTIVITÉS HANCHES ET GENOUX

À la fin de l’année dernière, la société a annoncé son intention de scinder sa division orthopédique, DePuy Synthes, pour en faire une société indépendante, marquant ainsi sa deuxième scission majeure alors qu’elle se concentre davantage sur les segments de santé à forte croissance.

Lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats de l’entreprise, M. Wolk a déclaré que J&J restait dans les temps pour une scission prévue mi-2027.

« Compte tenu des performances de DePuy Synthes… nous penchons pour une scission, qui nous semble être la meilleure option pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires de Johnson & Johnson. Cela a toujours été notre plan de base, et nous sommes convaincus qu’il peut être mené à bien », a-t-il déclaré.

Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a indiqué que les valorisations déprimées du secteur des technologies médicales « ont probablement rendu plus difficile la conclusion d’une vente de l’activité orthopédique, ce qui pourrait également peser sur le cours de l’action ».

J&J a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à environ 101,2 milliards de dollars en valeur médiane, contre 101,1 milliards précédemment. La société a également revu à la hausse sa fourchette de prévisions de bénéfice ajusté, avec une nouvelle valeur médiane de 11,10 dollars par action, contre 11,04 dollars auparavant.

Le chiffre d’affaires trimestriel du secteur pharmaceutique a bondi de 7,7 % pour atteindre 16,76 milliards de dollars.

Les ventes de Tremfya, destiné au traitement de la maladie de Crohn et d’autres maladies auto-immunes, ont progressé de 68 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à environ 2,2 milliards de dollars, tandis que celles de Stelara, confronté à la concurrence des génériques, ont chuté de 54 % pour s’établir à 716 millions de dollars, un chiffre qui reste toutefois bien supérieur aux prévisions revues à la baisse de Wall Street, qui tablaient sur 591 millions de dollars. Tremfya compense de plus en plus la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara suite à ses récentes autorisations de mise sur le marché pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Les ventes de Darzalex, un traitement contre les cancers du sang, ont augmenté d’environ 16 % pour atteindre 4,24 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,4 milliards de dollars.

J&J a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 25,4 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 25,28 milliards de dollars, et un bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action, dépassant de 5 cents les prévisions de Wall Street.