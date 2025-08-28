 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 828,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J abandonne le développement d'un médicament combiné contre l'arthrite
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi qu'il avait décidé de ne pas poursuivre le développement de son médicament combiné pour les patients souffrant d'un type d'arthrite, après que les résultats d'un essai à mi-parcours n'aient pas montré de bénéfices suffisants.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
175,430 USD NYSE -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank