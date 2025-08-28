J&J abandonne le développement d'un médicament combiné contre l'arthrite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi qu'il avait décidé de ne pas poursuivre le développement de son médicament combiné pour les patients souffrant d'un type d'arthrite, après que les résultats d'un essai à mi-parcours n'aient pas montré de bénéfices suffisants.