 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J.B. Hunt s'effondre après l'avertissement sur les résultats lancé par son directeur financier
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 13:27
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt JBHT.O chutent de plus de 11 % à 242,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Brad Delco, directeur financier de JBHT, prévient que les résultats du troisième trimestre devraient reculer de 5 % à 10 % par rapport au deuxième trimestre, dans un contexte de flambée des coûts du carburant et de la main-d'œuvre

** “Vous avez pu constater que notre activité JBT a en fait enregistré une légère perte. Les marges des courtiers ICS ont été comprimées”, explique le directeur financier

** Il met en avant un décalage temporel: les prix du transport intermodal tardent à s'ajuster, tandis que les coûts augmentent rapidement

** Sur 25 sociétés de courtage, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et une “vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 309 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé d’environ 41 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
273,0500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,38 -1,01%
CAC 40
8 131,63 +0,51%
SOITEC
140,45 +14,19%
2CRSI
28,5 +7,14%
TOTALENERGIES
80,87 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank