J.B. Hunt s'effondre après l'avertissement sur les résultats lancé par son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt JBHT.O chutent de plus de 11 % à 242,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Brad Delco, directeur financier de JBHT, prévient que les résultats du troisième trimestre devraient reculer de 5 % à 10 % par rapport au deuxième trimestre, dans un contexte de flambée des coûts du carburant et de la main-d'œuvre

** “Vous avez pu constater que notre activité JBT a en fait enregistré une légère perte. Les marges des courtiers ICS ont été comprimées”, explique le directeur financier

** Il met en avant un décalage temporel: les prix du transport intermodal tardent à s'ajuster, tandis que les coûts augmentent rapidement

** Sur 25 sociétés de courtage, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et une “vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 309 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé d’environ 41 % depuis le début de l’année