J.B. Hunt en hausse après une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action de la société américaine de transport routier J.B. Hunt JBHT.O a progressé de 6,4 % pour atteindre 294 dollars après la clôture

** JBHT annonce un chiffre d'affaires de 3,50 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 19 % par rapport aux 2,93 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt

** Le bénéfice net du deuxième trimestre s'élève à 181,0 millions de dollars, soit 1,91 dollar par action, contre 128,6 millions de dollars, soit 1,31 dollar par action, il y a un an

** Les volumes de son segment Intermodal ont augmenté de 10 % au deuxième trimestre; le chiffre d'affaires du segment Services contractuels dédiés a progressé de 9 %

** À la clôture d’hier, l’action JBHT affichait une hausse de 42,2 % depuis le début de l’année