J.B. Hunt dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une forte croissance de ses activités intermodales

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J.B. Hunt Transport Services JBHT.O a annoncé mercredi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations des analystes, grâce à la hausse des volumes dans son segment intermodal.

Les résultats de l'entreprise marquent le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre pour le secteur américain du transport routier, où les tarifs au comptant ont bondi après que l'interdiction par le gouvernement des permis de conduire professionnels pour les ressortissants non américains a entraîné une forte contraction de l'offre de camions et de chauffeurs.

* La société basée en Arkansas a enregistré un bénéfice de 1,91 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,31 dollar par action un an auparavant. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,74 dollar par action.

* Le chiffre d'affaires trimestriel, incluant les recettes issues de la surtaxe carburant, a progressé de 19 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 3,26 milliards de dollars.

* L'action de la société a progressé de 8,4 % en séance prolongée.

* La croissance du chiffre d’affaires a été tirée par le segment intermodal, qui représente 50 % du chiffre d’affaires global et consiste à acheminer des marchandises via au moins deux modes de transport. Les volumes de ce segment ont progressé de 10 % au cours du trimestre considéré.

* Contrairement à ses concurrents, la forte exposition de J.B. Hunt au transport intermodal lui a permis de conquérir des clients cherchant à réduire leurs coûts de transport en passant du routier au ferroviaire.

* La société a également bénéficié des réductions de coûts qu’elle avait mises en œuvre pour faire face au ralentissement prolongé de la demande auquel est confronté le secteur américain du transport routier.