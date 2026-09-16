J.B. Hunt chute en Bourse après avoir averti d'un recul de ses bénéfices

L'action J.B. Hunt a perdu près de 13% en séance après que le groupe de transport routier a prévenu que ses bénéfices devraient reculer de 5% à 10% entre le deuxième et le troisième trimestre. L'entreprise fait face à une hausse de ses coûts de recrutement et à l'envolée des prix du carburant, tout en continuant à investir pour préparer une reprise de son activité.

Le directeur financier Brad Delco estime que les dépenses liées au recrutement, à la publicité, à l'intégration et à la formation des nouveaux salariés, ainsi qu'aux primes à l'embauche, représenteront environ 25 millions de dollars de coûts supplémentaires au troisième trimestre. Le dirigeant présente toutefois ces dépenses comme des investissements destinés à préparer J.B. Hunt à une future croissance des volumes.

Le groupe doit également absorber une forte hausse des coûts du carburant. Brad Delco a évoqué certaines des fluctuations les plus importantes et inhabituelles observées ces derniers mois, tandis que les prix record du diesel devraient peser sur les résultats à hauteur d'au moins 10 millions de dollars. Ces pressions expliquent en grande partie la baisse séquentielle des bénéfices désormais anticipée par l'entreprise.

J.B. Hunt prévoit néanmoins une amélioration des volumes par rapport au deuxième trimestre, susceptible de compenser partiellement ces coûts supplémentaires. Le directeur financier considère ainsi que les difficultés actuelles relèvent en partie d'un décalage dans le calendrier entre les dépenses engagées et la croissance attendue. Le groupe poursuit parallèlement ses efforts pour améliorer ses marges, même s'il reconnaît qu'un important travail reste à accomplir.

La réaction des investisseurs a été particulièrement marquée, avec une chute de près de 13% de l'action ce mercredi. Ce recul intervient toutefois après une forte progression du titre sur une période plus longue. Malgré la baisse enregistrée en séance, l'action J.B. Hunt a presque doublé au cours des douze derniers mois.