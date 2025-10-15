J.B. Hunt bondit après une hausse de 12 % de son bénéfice trimestriel

15 octobre - ** Les actions de J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O augmentent de 11 % à 154,30 $ dans les échanges après bourse

** JBHT affiche une hausse de 12,4% en glissement annuel de son bénéfice net au troisième trimestre grâce à des initiatives de réduction des coûts

** Bénéfice net du 3ème trimestre 2025: 170,9 millions de dollars, soit 1,76 $ par action, contre 152,1 millions de dollars, soit 1,49 $ par action, l'année dernière

** Revenus de 3,05 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, supérieurs aux estimations des analystes (3,03 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 18,6 % depuis le début de l'année