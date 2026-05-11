Iznes franchit le seuil des 32 milliards d’euros d’actifs tokenisés

L’infrastructure de place dédiée à la tokenisation d’actifs financiers sur blockchain Iznes continue de grandir. La place de marché paneuropéenne atteint désormais 32 milliards d’euros d’actifs inscrits en registre sur la blockchain. Dans son communiqué, le groupe évoque «une adoption croissante de son infrastructure par l’industrie de la gestion d’actifs» en 2025.

Iznes annonce collaborer avec près de 70 sociétés de gestion référencées, à l’image d’ Edmond de Rothschild , Sienna IM ou Axa IM . En février dernier, Delubac AM a annoncé la tokenisation de l’un de ses fonds monétaires avec Iznes. La place de marché possède 8 milliards d’euros sous registre pour les fonds monétaires.

Une ambition en Europe

L’infrastructure monte également en puissance avec environ 7.200 opérations traitées chaque mois. Une dynamique qui témoigne des besoins du marché pour cette solution. L’ambition de cette initiative est de transformer les mécanismes de règlement et de paiement dans l’industrie de la gestion d’actifs à terme.

L’objectif de l’infrastructure est d’optimiser les processus opérationnels liés à la gestion et à la distribution des fonds, tout en offrant une transparence, une traçabilité, une sécurité et une efficacité opérationnelle pour tous les types de fonds : «Notre solution ouvre la voie à de nouveaux modèles opérationnels et à une modernisation des infrastructures et des acteurs du marché» , souligne Christophe Lepitre, directeur général.

Dans son communiqué, Iznes souhaite poursuivre son développement en Europe grâce à l’élargissement de la tokenisation des actifs ainsi que le déploiement de nouvelles formes de monnaie digitale.

Bastien Boname