Opacité des algorithmes: Uber Eats et Deliveroo mis en demeure par des syndicats

Un livreur Deliveroo à vélo dans une rue de Toulouse, le 18 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )

Le principal syndicat des livreurs (Union Indépendants) et la CFDT ont déclaré avoir mis en demeure Uber Eats et Deliveroo lundi pour les forcer à révéler les méthodes de calcul des courses.

"Cette action marque le début d'une procédure visant à contester des pratiques jugées abusives qui impactent quotidiennement des milliers de travailleurs de plateforme", justifie Union Indépendants dans un communiqué.

Par cette lettre adressée aux deux entreprises qui se disputent l'essentiel du marché de la livraison de repas à domicile en France, les syndicats espèrent obtenir des réponses concrètes à deux problématiques que rencontrent les travailleurs, selon eux.

Dans un premier temps, celle des "déconnexions abusives", c'est-à-dire des livreurs qui voient leur compte Uber Eats ou Deliveroo être désactivé "sans preuve concrète fournie aux intéressés".

Et dans un second temps, celle de "l'opacité des rémunérations" qui "prive les livreurs de la compréhension de leur propre rémunération" à savoir les critères de calcul du prix de la livraison (distance, temps d'attente, bonus).

Ce manque de transparence empêche, selon les syndicats, "tout contrôle de la conformité du prix payé".

"À défaut d'une réponse satisfaisante sous 30 jours, une action de groupe sera engagée pour faire cesser ces pratiques et obtenir réparation pour les préjudices subis", menacent les deux syndicats.

Contactés par l'AFP, Uber Eats et Deliveroo n'avaient pas réagi dans l'immédiat.

Des associations d'aide aux livreurs de repas, avec l'ONG Médecins du Monde, avaient entamé en avril une procédure sensiblement semblable contre Uber Eats - l'entreprise sur laquelle ils ont réuni le plus d'éléments matériels, selon eux.

Elles demandent à Uber Eats de faire cesser des "discriminations", basées sur la vulnérabilité économique mais aussi la "discrimination algorithmique" que subissent les livreurs selon elles, sous peine d'engager une action de groupe.