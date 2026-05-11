 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Opacité des algorithmes: Uber Eats et Deliveroo mis en demeure par des syndicats
information fournie par AFP 11/05/2026 à 17:42

Un livreur Deliveroo à vélo dans une rue de Toulouse, le 18 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )

Un livreur Deliveroo à vélo dans une rue de Toulouse, le 18 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )

Le principal syndicat des livreurs (Union Indépendants) et la CFDT ont déclaré avoir mis en demeure Uber Eats et Deliveroo lundi pour les forcer à révéler les méthodes de calcul des courses.

"Cette action marque le début d'une procédure visant à contester des pratiques jugées abusives qui impactent quotidiennement des milliers de travailleurs de plateforme", justifie Union Indépendants dans un communiqué.

Par cette lettre adressée aux deux entreprises qui se disputent l'essentiel du marché de la livraison de repas à domicile en France, les syndicats espèrent obtenir des réponses concrètes à deux problématiques que rencontrent les travailleurs, selon eux.

Dans un premier temps, celle des "déconnexions abusives", c'est-à-dire des livreurs qui voient leur compte Uber Eats ou Deliveroo être désactivé "sans preuve concrète fournie aux intéressés".

Et dans un second temps, celle de "l'opacité des rémunérations" qui "prive les livreurs de la compréhension de leur propre rémunération" à savoir les critères de calcul du prix de la livraison (distance, temps d'attente, bonus).

Ce manque de transparence empêche, selon les syndicats, "tout contrôle de la conformité du prix payé".

"À défaut d'une réponse satisfaisante sous 30 jours, une action de groupe sera engagée pour faire cesser ces pratiques et obtenir réparation pour les préjudices subis", menacent les deux syndicats.

Contactés par l'AFP, Uber Eats et Deliveroo n'avaient pas réagi dans l'immédiat.

Des associations d'aide aux livreurs de repas, avec l'ONG Médecins du Monde, avaient entamé en avril une procédure sensiblement semblable contre Uber Eats - l'entreprise sur laquelle ils ont réuni le plus d'éléments matériels, selon eux.

Elles demandent à Uber Eats de faire cesser des "discriminations", basées sur la vulnérabilité économique mais aussi la "discrimination algorithmique" que subissent les livreurs selon elles, sous peine d'engager une action de groupe.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, le 1er avril 2026 à Paris ( AFP / Anna KURTH )
    A Paris, Grégoire dévoile son plan pour une ville "mieux tenue" et le "droit au beau"
    information fournie par AFP 11.05.2026 19:00 

    Agir sur un millier de "points noirs", un "droit au beau" dans tous les quartiers, des travaux "mieux coordonnés"... Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, a dévoilé lundi son projet pour l'espace public, vu par l'opposition comme un simple "recyclage" ... Lire la suite

  • ( AFP / BEHROUZ MEHRI )
    Sony rachète le catalogue de Recognition, géant des droits musicaux
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:56 

    Sony Music va racheter à la société d'investissement Blackstone le vaste catalogue de titres à succès de l'éditeur britannique de droits musicaux Recognition, selon un communiqué publié lundi. Pour cette acquisition, le groupe japonais s'est associé au fonds souverain ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Les ventes de logements anciens aux États-Unis quasi stables en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:54 

    Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme. Selon le rapport mensuel de la Fédération ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: les marchés privilégient la prudence
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:52 

    Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank