Ivresse dans le ciel : Alaska Airlines pourrait se voir infliger 165 000 USD d'amende

L'autorité américaine de l'aviation civile reproche à la compagnie d'avoir autorisé à bord des passagers en état d'ébriété sur plusieurs vols.

La Federal Aviation Administration (FAA) pourrait imposer une sanction civile de 165 000 dollars à la compagnie Alaska Airlines pour de présumées infractions liées à l'embarquement de passagers ivres.

Selon la FAA, 11 incidents se seraient produits entre février 2024 et février 2025. La réglementation américaine interdit pourtant aux compagnies aériennes de laisser embarquer toute personne paraissant en état d'ébriété.

Alaska Airlines dispose désormais de 30 jours après réception de la lettre de mise en application pour répondre aux accusations de l'agence fédérale.

Le titre Alaska Airlines a gagné près de 6% hier à Wall Street mais affiche un repli de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.