IVO Capital recrute un commercial sur les CGP et family offices

IVO Capital vient de recruter Benoit Faitot dans l'équipe des relations partenaires France. Il rejoint Lucas Bourbon et Florian Ouvrier pour développer les expertises de la société de gestion auprès des partenaires CGPI et family offices.

Avant de rejoindre IVO, Benoit Faitot a occupé des fonctions de relations investisseurs auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) chez Financière Arbevel (aujourd’hui Montpensier Arbevel), puis de responsable des partenariats au sein du Groupe Magellim.

Il a débuté sa carrière en 2019 au sein du cabinet de Kays Wealth Management, où il accompagnait une clientèle privée en qualité de gérant privé.

Laurence Marchal