IVO Capital recrute 2 profils expérimentés

(AOF) - IVO Capital a annoncé plusieurs recrutements, dont deux profils expérimentés et stratégiques. Frédéric Salomon (ex Schelcher Prince Gestion) est nommé au poste de gérant avec pour mission de diversifier et élargir la gamme de fonds crédit, comptant déjà cinq fonds emerging markets corporate et global high yield. Henri Rayot intègre l’équipe commerciale en tant que directeur des ventes suisses dans le cadre de la stratégie d’internationalisation de la société qui connaît une importante accélération.

" Les équipes marketing et middle office sont rejointes par Simon D'Hooghe et Nicolas Rodrigues pour soutenir la croissance de ses encours et conserver un niveau d'exigence opérationnelle de qualité ", ajoute la société de gestion.

" Ces recrutements marquent une nouvelle étape de notre ancrage dans le marché de la dette internationale. L'Emerging Market corporate Hard currency, notre univers historique, est une brique de ce marché. Nous continuons de bâtir l'infrastructure humaine et technique nécessaire pour élargir notre activité à l'ensemble des segments de la dette corporate internationale en conservant une approche très active de gestion, notre signature, " a déclaré Michael Israel - président-gérant d'IVO Capital Partners.