IVO Capital Partners recrute un analyste senior pour les émergents
information fournie par Agefi Asset Management  26/11/2025 à 08:15

IVO Capital Partners vient de recruter Julio Arantes en tant qu’analyste senior au sein de l’équipe marchés émergents.

Pendant plus de huit ans au sein de J.P. Morgan, Julio Arantes a occupé des fonctions d’analyste au sein de l’équipe Latin America Equity Research, puis de vice-président au sein de l’équipe Emerging Market Corporate Credit Research. Il a ensuite poursuivi son expérience en mettant en œuvre des stratégies d’investissement sur plusieurs classes d’actifs, d’abord chez la société axée sur l’impact Avivar Capital, puis au sein de Madoqua Renewables où il a piloté des investissements dans la transition énergétique. Julio avait notamment travaillé avec Agnese Melbarde à New York.

Ce recrutement permet de renforcer un peu plus l’équipe d’investissement dédiée aux marchés émergents d’IVO Capital, dans un contexte de croissance des encours et de hausse de la demande pour la classe d’actifs. Cette équipe réunit treize professionnels.

