IVO Capital Partners franchit le milliard d' euros d' encours

IVO Capital Partners vient de franchir la barre du milliard d' euros d' encours, a annoncé son co-fondateur et président Michael Israel, lors d' une conférence mercredi à Paris. " Cela valide le fait qu' il y a un futur pour notre classe d' actifs " , a-t-il commenté. Fin 2020, la société fondée en 2012 gérait 950 millions d'euros.

Michael Israel a aussi confirmé le lancement d' un deuxième fonds en partenariat avec Schelcher Prince Gestion (groupe Arkéa Investment Services) après un premier qui affiche plus de 150 millions d' euros d' encours. Le nouveau vintage s' appellera Global Yield 2027. IVO gère la partie high yield corporate émergente - soit environ 50 % - et Schelcher gère la partie high yield non émergente

Enfin, dans le non coté, IVO projette de lancer un nouveau vintage sur la seconde partie de cette année.

IVO Capital Partners est une société spécialisée dans la dette d'entreprise. Elle investit dans le crédit coté et non coté avec une prédilection pour les situations spéciales offrant des primes de rendement sur les marchés internationaux, notamment émergents. Elle a aussi développé une activité de litigation finance.