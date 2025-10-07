IVO Capital Partners dépasse les 2 milliards d’euros d’encours

Et de deux. IVO Capital Partners a franchi tout récemment le cap des 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, quatre ans après avoir dépassé le milliard et treize ans après sa création.

La société de gestion spécialisée dans les marchés obligataires et dans le financement d’actifs juridiques a collecté 430 millions d’euros depuis le début de l’année, a annoncé Romain Lippe, responsable du développement d’IVO Capital Partners, lors d’une conférence dédiée aux investisseurs qui se tenait mercredi 1 er octobre. En 2024, la collecte nette s’était élevée à environ 300 millions d’euros . « 2025 est une très très bonne année », a-t-il appuyé. « L’engouement pour la classe d’actifs obligataire se confirme ».

Dans ce contexte, le fonds flagship d’IVO Capital Partners, IVO EM Corporate Debt, affiche désormais 996 millions d’euros d’encours, approchant du milliard, au 25 septembre 2025. IVO Short Duration SRI, qui a atteint 5 ans d’historique, pèse 272 millions d’euros d’actifs. IVO 2028 et IVO IG 2030, les deux fonds datés, sont à respectivement 222 millions et 106 millions d’euros. IVO Global High Yield, lancé en 2019, est plus petit, avec 33 millions d’euros. Et le dernier né de la gamme, IVO Euro Flexible Short Duration SRI, lancé cette année et géré par Frédéric Salomon, fraîchement arrivé de Schelcher Prince Gestion , fait un bon démarrage avec 49 millions d’euros d’actifs.

Cette gamme devrait prochainement s’enrichir d’un fonds 100?% high yield . Le produit a d’ores et déjà été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), mais l’équipe commerciale attend le bon timing pour la classe d’actifs avant de le promouvoir. Par ailleurs, un quatrième millésime de la stratégie litigation finance va prochainement voir le jour.

Côté équipe, IVO Capital Partners compte aujourd’hui 32 personnes, contre 18 personnes il y a cinq ans. Dernièrement, la société a recruté Julio Arantes en tant qu’analyste crédit. Il aligne dix ans d’expérience à New York, notamment chez JPMorgan. La société s’est récemment installée dans de nouveaux bureaux rue de Monceau pouvant accueillir une vingtaine de collaborateurs de plus…

Laurence Marchal