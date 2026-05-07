Iveco annonce une perte trimestrielle et indique que le rachat par Tata devrait être finalisé au troisième trimestre

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Le constructeur italien de camions Iveco

IVG.MI , qui doit être racheté par le groupe indien Tata Motors TATM.NS , a annoncé jeudi que son résultat net ajusté s'était transformé en une perte de 74 millions d'euros (87 millions de dollars) au premier trimestre, contre un bénéfice de 60 millions d'euros il y a un an. Iveco a également indiqué que l'offre publique d'achat de Tata Motors devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2026, et non au deuxième trimestre comme prévu initialement .

* Ces résultats négatifs font suite à la vente de la division défense d'Iveco à l'italien Leonardo DRS.O , finalisée en mars

* La perte d'exploitation ajustée du premier trimestre liée aux activités industrielles s'est élevée à 90 millions d'euros, contre un bénéfice de 82 millions d'euros en 2025

* Le chiffre d'affaires net des activités industrielles s'est élevé à 2,8 milliards d'euros au cours du trimestre

(1 $ = 0,8510 euro)