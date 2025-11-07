 Aller au contenu principal
ITV, la chaîne britannique, en pourparlers avec Sky, le groupe de Comcast, pour une vente de télévision de 2,15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ITV annonce des discussions préliminaires sur la vente de sa division TV

*

La vente porterait sur les chaînes en clair et la plateforme de streaming

*

Les actions d'ITV augmentent de 18 % après l'annonce

(Ajout de la réaction des analystes au paragraphe 6) par Paul Sandle

Le groupe britannique ITV

ITV.L est en pourparlers préliminaires pour vendre sa division télévision à Sky CMCSA.O , propriété de Comcast, pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), alors que les deux groupes cherchent à concurrencer Netflix, Amazon et Disney.

Une combinaison de la plus grande chaîne commerciale de service public britannique et de sa principale activité de télévision payante représenterait plus de 70 % du marché de la publicité télévisée au Royaume-Uni, selon les analystes.

Cela créerait également une envergure dans le streaming, a déclaré une source proche des discussions, ajoutant que les groupes avaient une "connaissance approfondie" du public britannique dans les domaines du sport, du divertissement, de la fiction et de l'information.

Les actions d'ITV, qui se sont négociées à des niveaux qu'elles avaient atteints il y a 13 ans, ont augmenté de 16 % à 79 pence à la suite de l'annonce d'un éventuel accord.

EXAMEN RÉGLEMENTAIRE

Une vente n'inclurait pas l'activité Studios d'ITV, qui produit "Coronation Street" et "Love Island" pour ses propres chaînes et des émissions telles que "Rivals" pour Disney+.

UBS a déclaré que l'examen de la réglementation était une raison de se montrer prudent quant à la réalisation de l'opération, compte tenu de la domination de la publicité télévisée et du fait que ITV appartiendrait alors à un groupe américain.

L'activité TV d'ITV, qui comprend ses chaînes en clair et la plateforme de streaming ITVX, a été touchée par le passage aux plateformes numériques ainsi que par la faiblesse du marché publicitaire .

Meta et Google ont capté environ 60 % des dépenses publicitaires au Royaume-Uni en 2024, tandis que YouTube de Google est le deuxième service le plus regardé, derrière la BBC, a déclaré l'autorité de régulation Ofcom en juillet.

L'ancien président d'ITV, Peter Bazalgette, a déclaré à la BBC vendredi que les régulateurs devaient redéfinir le marché de la publicité pour tenir compte de l'évolution du paysage.

Sky, fondée en 1990 par la fusion de la société de télévision payante de Rupert Murdoch et d'un radiodiffuseur par satellite concurrent, est devenue le plus grand groupe de télévision payante d'Europe, grâce à son offre sportive, notamment la Premier League de football.

Comcast, propriétaire de NBC Universal, a racheté Sky en 2018 pour un peu plus de 30 milliards de livres.

UN MARCHÉ PUBLICITAIRE DIFFICILE

ITV a déclaré jeudi que ses recettes publicitaires seraient inférieures de 9 % au dernier trimestre, malgré le succès d'ITVX, qui comptait 16,4 millions d'utilisateurs mensuels au premier semestre 2025.

La vente de la diffusion réduirait la dépendance à l'égard de la publicité et permettrait à ITV de se concentrer sur le contenu qu'elle peut vendre à l'échelle mondiale.

"De nombreux investisseurs préféreraient qu'ITV ne se compose que de la branche Studios", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Reuters et d'autres ont déjà fait état de l'intérêt de RedBird IMI, soutenu par Abu Dhabi, et du groupe de médias français Banijay BNJ.AS pour les studios d'ITV.

Carolyn McCall, directeur général d'ITV, a déclaré en juillet qu'il y avait des conversations fréquentes sur des transactions potentielles au sein de l'industrie. (1 $ = 0,7451 livre)

Valeurs associées

AMAZON.COM
241,6400 USD NASDAQ -0,58%
BANIJAY GRP
9,7000 EUR Euronext Amsterdam -1,52%
COMCAST-A
27,5989 USD NASDAQ +1,06%
ITV
78,200 GBX LSE +15,51%
NETFLIX
1 090,7428 USD NASDAQ -0,57%
WALT DISNEY
110,490 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

