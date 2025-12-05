 Aller au contenu principal
ITT achète SPX Flow pour 4,8 milliards de dollars afin de stimuler le marché de l'après-vente
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fournisseur de pièces industrielles ITT ITT.N a déclaré vendredi qu'il allait acheter le fabricant de pompes SPX Flow à la société de capital-investissement Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 4,775 milliards de dollars.

L'acquisition renforcera le portefeuille de services après-vente d'ITT en ajoutant les services de SPX Flow pour les pompes, les vannes, les mélangeurs et autres machines, tout en élargissant sa portée sur des marchés clés tels que les produits chimiques, l'énergie, l'exploitation minière et la santé.

Le marché de l'après-vente désigne la vente de pièces de rechange et de produits d'entretien une fois que l'équipement d'origine est utilisé et offre aux fournisseurs industriels une source de revenus récurrents réguliers et à forte marge.

En septembre 2025, environ 43 % du chiffre d'affaires de SPX, qui s'élevait à 1,3 milliard de dollars pour les douze derniers mois, provenait des ventes sur le marché de l'après-vente.

SPX Flow, créée en 1912 sous le nom de The Piston Ring Company, a été rachetée par Lone Star en 2021 pour 3,8 milliards de dollars, dette comprise.

Le mois dernier, Parker Hannifin PH.N a déclaré qu'il achèterait le groupe privé Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin d'étendre sa portée au marché de l'après-vente.

La transaction SPX Flow augmentera immédiatement les marges d'ITT et le bénéfice ajusté par action en 2026, a ajouté la société.

Elle estime également que les synergies de coûts s'élèveront à 80 millions de dollars au bout de trois ans après la conclusion de l'opération, prévue pour le premier trimestre 2026.

Dans le cadre de l'opération, ITT émettra 700 millions de dollars d'actions ordinaires ITT en faveur de Lone Star et financera la partie en numéraire de la transaction par le biais d'emprunts et de capitaux propres.

ITT a fait appel à Goldman Sachs et UBS Investment Bank en tant que conseillers financiers et à Paul Hasting en tant que conseiller juridique.

