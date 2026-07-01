ITG, soutenue par Oaktree, devrait ouvrir en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 312 millions de dollars

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1er juillet - ** La société d'infrastructures numériques ITG

ITG.O devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son introduction au Nasdaq, après une introduction en bourse de 312,2 millions de dollars ** Le titre devrait s'ouvrir à 28,80 dollars par action, contre un prix d'introduction de 16 dollars ** ITG a vendu 19,5 millions d’actions lors de son introduction en bourse à un prix inférieur à la fourchette annoncée , comprise entre 19 et 22 dollars par action

** La société fournit des services de bout en bout à travers les États-Unis pour la planification, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’extension des infrastructures haut débit, sans fil, de centres de données, de services publics et d’infrastructures civiles ** Comcast CMCSA.O et Charter Communications

CHTR.O ont représenté 60% du chiffre d’affaires d’ITG l’année dernière

** La société d’investissement Oaktree Capital Management a racheté ITG en 2021, en partenariat avec la direction de l’entreprise

** Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel ont agi en tant que représentants des souscripteurs pour cette offre