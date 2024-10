Itavera AM lance un premier fonds sur l’IA

Itavera Asset Management, anciennement connue sous le nom de Hermitage Gestion Privée, officialise ce 9 octobre son repositionnement à la faveur de l’arrivée de deux anciens de La Financière de l’Echiquier, Rolando Grandi et Thibault Saint-Raymond. Cette information avait été dévoilée fin septembre par L’Agefi.

Rolando Grandi devient directeur de la gestion de la société de gestion et Thibault Saint-Raymond en prend la direction commerciale. Rolando Grandi a été à l’origine de la création de stratégies en actions internationales et thématiques innovantes au sein de LFDE, telles que le premier fonds dédié à l’intelligence artificielle en France en 2018 et le premier fonds spatial en Europe en 2021. Thibault Saint-Raymond a de son côté contribué au développement commercial de ces fonds, qui ont totalisé plus d’un milliard d’euros d’encours.

Dans le cadre de son expansion, Itavera AM prépare la création de trois fonds actions, dont le premier, IAM Artificial Intelligence, a vu le jour le 7 octobre. Ce fonds cherche à capter la création de valeur générée par la thématique de l’intelligence artificielle. Géré activement, le fonds se concentre sur une sélection de trente à quarante entreprises, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de cette tendance majeure, et s’articule autour de quatre grands profils d’acteurs stratégiques.

Attirer d’autres équipes de gestion talentueuses

Avec cette nouvelle gamme et ce repositionnement, Rolando Grandi et Thibault Saint-Raymond espèrent faire d’Itavera AM « un leader de l’investissement dans l’innovation en France et en Europe ». Ils pourront capitaliser sur les 30 ans d’expertise d’Hermitage dans la gestion privée, ses neuf collaborateurs et ses 330 millions d’euros sous gestion.

Par la suite, Itavera, qui signifie « pierre précieuse » en guarani (langue indigène d’Amérique), vise à enrichir son offre en s’ouvrant à des classes d’actifs complémentaires, et en attirant « des équipes de gestion talentueuses prêtes à rejoindre l’entreprise », selon le duo.

Cette transformation est loin d’être la première pour Hermitage Gestion Privée. La société, fondée en 1990 par Jean-Claude Lesgourgues sous le nom de JCL Finance, a connu de nombreuses mutations. En 2006, à la faveur du départ à le retraite de son fondateur, la majorité du capital est vendue à Affinity Finance et renommée Affinity Gestion. Ce n’est qu’en 2009 qu’elle est baptisée Hermitage Gestion Privée, après le départ des associés historiques. S’ensuivent deux petites acquisitions (Euro Expension et Apex Patrimoine). En 2022, Hermitage Gestion Privée a rejoint le groupe Valoria Capital, un groupe français spécialisé dans la gestion de patrimoine privé, qui est toujours au capital.

Laurence Marchal