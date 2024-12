Italie: Stellantis promet de nouveaux modèles et des investissements

Le constructeur Stellantis compte maintenir "toutes les usines italiennes en activité" et augmenter leur "capacité de production" à partir de 2026, "grâce à de nouveaux modèles", a annoncé mardi son directeur pour l'Europe élargie, Jean-Philippe Imparato.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

M. Imparato s'exprimait lors d'une table ronde réunissant à Rome des ministres du gouvernement Meloni, des syndicats et d'autres représentants de la filière automobile italienne.

"Le moment est venu pour nous, Stellantis, de faire équipe avec l'Italie pour relever les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés", a déclaré M. Imparato.

Stellantis a affiché ainsi sa volonté de tourner la page des relations tumultueuses de l'ancien directeur général Carlos Tavares avec le gouvernement de droite et d'extrême droite de Giorgia Meloni.

Le constructeur s'est engagé à investir l'an prochain 2 milliards d'euros et d'effectuer 6 milliards d'euros d'achats auprès de fournisseurs installés en Italie.

"Le plan de Stellantis ne prévoit aucune aide publique: tous les investissements sont financés par ses propres ressources", a affirmé M. Imparato, alors que M. Tavares n'avait eu de cesse de réclamer de nouvelles subventions à l'Italie.

Le ministre italien des Entreprises Adolfo Urso, qui a mis fin aux primes à l'achat de véhicules verts à partir de l'an prochain, s'est néanmoins engagé à consacrer en 2025 plus d'un milliard d'euros au soutien de la filière automobile, en grande difficulté.

"Chaque usine dispose d'un plan de production de modèles couvrant les prochaines années jusqu'en 2032", a fait valoir M. Imparato.

Dans son usine de Pomigliano d'Arco près de Naples, Stellantis compte ainsi installer à partir de 2028 sa nouvelle plateforme STLA Small, destinée à la fabrication de voitures électriques compactes.

Stellantis prévoit d'y produire "au moins deux nouveaux modèles compacts". L'actuelle Fiat Pandina y sera fabriquée jusqu'en 2030, suivie dans la foulée d'une Pandina nouvelle génération.

Dans l'usine de Cassino (sud), Stellantis compte introduire la nouvelle plateforme STLA Large où seront produits trois nouveaux modèles, à commencer en 2025 par la nouvelle Stelvio, puis la nouvelle Giulia en 2026 et ensuite une autre voiture haut de gamme.

A partir de 2025, Stellantis prévoit de produire à Melfi (sud) notamment la nouvelle Jeep Compass, la nouvelle Lancia Gamma et la nouvelle DS7, dans des versions non seulement électriques, mais aussi hybrides, "générant ainsi des volumes trois fois plus importants", selon M. Imparato.

Deux semaines après la démission de Carlos Tavares, Stellantis avait aussi tenu à donner des gages à Paris sur "l'engagement du groupe automobile en France".

Reçu lundi par Emmanuel Macron, le président de Stellantis John Elkann a "souligné sa volonté de continuer à soutenir les usines où le groupe est implanté".