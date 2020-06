Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie: Rejet de l'appel de Vivendi contre le projet paneuropéen de Mediaset Reuters • 19/06/2020 à 11:18









ITALIE: REJET DE L'APPEL DE VIVENDI CONTRE LE PROJET PANEUROPÉEN DE MEDIASET PARIS (Reuters) - Un tribunal de Milan a rejeté l'appel de Vivendi contre une décision de justice rendue en février et qui avait donné le feu vert à un projet de réorganisation de Mediaset, ont déclaré vendredi trois sources proches du dossier. Le groupe italien de médias, contrôlé par la famille de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, a lancé en septembre dernier la fusion de ses entités italiennes et espagnoles sous une holding néerlandaise, baptisée MediaforEurope (MFE). Mais Vivendi, un des principaux actionnaires de Mediaset, s'oppose au projet et a déposé de nombreux recours devant la justice. Le groupe français de médias et de divertissement, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, craint que la réorganisation de Mediaset ne renforce l'emprise de la famille Berlusconi sur le groupe italien. Pour l'heure, le projet de réorganisation paneuropéen de Mediaset reste en suspens après une décision d'un tribunal espagnol ayant statué l'an dernier en faveur de la demande de suspension de Vivendi. Le groupe français n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter. (Elvira Pollina, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées MEDIASET MIL +0.38%