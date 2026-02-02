Italie : les ventes de voitures neuves ont augmenté de 6,18 % en janvier par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché des voitures neuves en Italie a commencé sur une note positive en 2026, avec des ventes en janvier en hausse de 6,18% en glissement annuel pour atteindre environ 142 000 véhicules, selon les données du ministère des Transports publiées lundi.

Sur l'ensemble de l'année 2025, les ventes ont baissé de 2,1% pour atteindre environ 1,56 million d'unités.

Le leader du marché italien, Stellantis STLAM.MI , dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a dépassé la croissance du marché en janvier, avec des ventes en hausse d'environ 11 % et une part de marché de 32,6 %, selon les calculs de Reuters.

Les constructeurs automobiles chinois ont continué à réaliser de bonnes performances, les ventes de BYD 002594.SZ ayant bondi d'environ 330% en glissement annuel pour atteindre 3 553 unités, et les marques Omoda/Jaecoo de Chery 9973.HK ayant progressé de 357% pour atteindre 2 496 unités.

Les ventes italiennes de Tesla TSLA.O ont augmenté de 75 % pour atteindre 713 unités.