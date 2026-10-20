Italie-La production de pâtes menacée par une grève de chauffeurs routiers

par Sara Rossi

La production italienne de pâtes est menacée par des manifestations de chauffeurs routiers dans le sud du pays, qui bloquent les livraisons vers les usines en guise de protestation contre le coût de la vie et la flambée des prix des carburants.

Rummo, le fabricant de pâtes situé dans la région de la Campanie (sud), a annoncé mardi suspendre sa production au vu de la pénurie d'ingrédients.

La majeure partie des entreprises du secteur de la région des Pouilles, qui forme avec la Sicile et la Campanie le coeur de la production italienne de pâtes, est confrontée à des problèmes similaires, a déclaré au quotidien La Repubblica le directeur général de Rummo, Cosimo Rummo.

"Cela signifie que la majorité de la production de pâte en Italie est suspendue ou sur le point de l'être", a-t-il précisé.

La Molisana, un producteur basé dans la région de la Molise, a dit mardi observer une chute de sa production, ajoutant avoir été contraint de puiser dans ses réserves de blé et de semoule.

Italmopa, le lobby italien de l'industrie meunière, a averti la semaine dernière qu'un nombre croissant d'usines pourraient être forcées de suspendre leur production en cas de poursuite des manifestations.

La filière italienne des pâtes a généré 13,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, selon un rapport publié en septembre par The European House-Ambrosetti (TEHA Group).

PÉNURIE DE NOURRITURE ET DE CARBURANT DANS LE SUD DE L'ITALIE

Après avoir rencontré des représentants du secteur du transport routier, le vice-ministre italien des Infrastructures et des Transports, Edoardo Rixi, a annoncé le déblocage d'une aide de plus de 150 millions d'euros.

Dans le même temps, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'apprête à renforcer la réponse sécuritaire du gouvernement après les manifestations contre la dégradation des services publics et la hausse du coût de la vie qui ont été émaillées de violences ce week-end dans plusieurs villes transalpines.

Les manifestations des chauffeurs routiers ont commencé la semaine dernière par le blocage d'axes routiers et de ports en Sicile et dans le sud du pays, provoquant des perturbations plus larges, incluant des pénuries de nourriture dans les supermarchés et de carburant dans les stations services.

"Les gens tentaient de s'emparer de ce qu'il restait. J'ai dû aller dans une ville voisine, et j'ai aussi fait le plein de farine et de nourritures que l'on consomme le plus", a déclaré Zineb Boutimah, 45 ans, habitant de la ville de Locri, dans la province de Reggio de Calabre.

Elena Lombardo, 78 ans, une autre habitante de Locri, dit avoir fait le plein d'essence lundi, un employé de sa station service l'avertissant d'une probable pénurie à venir.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)