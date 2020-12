Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-L'enquête sur Bolloré au sujet de Vivendi-Mediaset terminée Reuters • 12/12/2020 à 13:12









(Actualisé avec précisions, contexte) MILAN, 12 décembre (Reuters) - Le parquet italien a terminé son enquête sur Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine dans l'un des volets de la bataille opposant Vivendi VIV.PA et Mediaset MS.MI , a annoncé la police italienne dans un communiqué, sans en préciser les conclusions. S'il estime avoir réuni suffisamment d'éléments à charge, le parquet de Milan pourrait maintenant demander à un juge le renvoi en procès des deux hommes, dont l'avocat n'a pas répondu à une demande de Reuters adressée par courriel. Mediaset a refusé de s'exprimer tandis qu'il n'a pas été possible de joindre Vivendi dans l'immédiat. Cette enquête sur Vincent Bolloré, alors président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, a été ouverte en 2017 pour des soupçons de manipulation de marché et d'obstruction aux travaux des autorités réglementaires. Elle a fait suite à une plainte de Mediaset après l'entrée du groupe français à son capital. Avant d'investir dans Mediaset, Vivendi avait renoncé à racheter les activités de télévision payante du groupe italien contrôlé par Fininvest, la holding de la famille Berlusconi. Cette dernière avait alors porté plainte contre Vivendi en accusant le groupe contrôlé par Vincent Bolloré de n'avoir jamais eu l'intention d'honorer cet accord mais d'avoir simplement cherché à faire baisser le cours de l'action pour mener son raid boursier. Lorsqu'il a fait volte-face sur l'acquisition de la télévision payante de Mediaset, Vivendi avait émis des doutes sur les prévisions de bénéfice de cette activité. Le groupe français a ensuite investi dans Mediaset au point d'en devenir le deuxième actionnaire derrière la famille Berlusconi. En 2017, Vivendi a déclaré avoir acquis cette participation légalement et de manière transparente. Vivendi et Mediaset s'opposent aussi sur la volonté du groupe italien de créer une entité de dimension européenne afin de nouer des alliances dans le domaine des médias. Le groupe français fait en outre l'objet de critiques en Italie en raison de ses participations à la fois dans Mediaset et dans l'opérateur historique Telecom Italia TLIT.MI . Le gouvernement de Giuseppe Conte a approuvé le mois dernier un texte de loi qui enjoint à l'Autorité de tutelle des communications en Italie (Agcom) de mener une nouvelle enquête sur les entreprises opérant à la fois dans les secteurs des télécommunications et des médias, afin de déterminer si elles ne portent pas atteinte à la pluralité des médias. Vivendi a saisi la Commission européenne pour contester ce projet de loi, ont dit des sources à Reuters. (Stephen Jewkes, Emilio Parodi et Elvira Polline version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.61% TELECOM ITALIA MIL -3.94% BOLLORE Euronext Paris +1.50% VIVENDI Euronext Paris +0.87%