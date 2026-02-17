Italie - Facteurs à surveiller le 17 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens mardi.

ÉCONOMIE

L'ISTAT publie les données du commerce extérieur pour le mois de décembre (0900 GMT).

ENTREPRISES

(*) ERG ERG.MI

Le groupe énergétique italien envisage des fusions ou d'autres initiatives commerciales qui pourraient impliquer la compagnie d'électricité A2A A2.MI , la société suisse d'électricité Axpo et plusieurs sociétés d'investissement, a rapporté mardi le quotidien Corriere della Sera, citant des sources anonymes. Le journal a déclaré qu'une fusion avec un partenaire industriel était l'option la plus probable.

(*) EDISON EDNn.MI

Le groupe français EDF, qui contrôle l'entreprise italienne d'énergie, devrait décider cette semaine s'il introduit Edison à la Bourse de Milan par le biais d'une introduction en Bourse ou s'il le fusionne avec un fonds d'investissement, a rapporté mardi le quotidien financier MF, citant des sources anonymes.

NEXI NEXII.MI

Les sociétés de capital-investissement Advent et Bain Capital se sont retirées d'un pacte de gouvernance après avoir réduit leur participation dans le groupe de paiement. Le pacte, qui comprend désormais la banque publique italienne CDP et la société d'investissement Hellman&Friedman, représente 41,37% du capital de Nexi, contre 55,27% l'an dernier, a indiqué la société lundi.

BFF BFF.MI

Les actions de la banque spécialisée italienne ont chuté de 12% lundi après que Reuters a rapporté que les procureurs de Milan avaient ouvert une enquête sur des allégations de fausse comptabilité au sein de la banque, citant deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire. BFF a confirmé l'enquête, qui, selon elle, a été lancée par les procureurs de Milan à la fin de l'année 2023.

FINCANTIERI FCT.MI

Le constructeur naval a déclaré lundi avoir obtenu une commande de trois nouveaux navires de croisière de la part de Norwegian cruise line.

(*) PRYSMIAN PRY.MI

Berenberg a abaissé mardi sa note sur le fabricant italien de câbles de "acheter" à "conserver", et a relevé l'objectif de cours à 92 euros contre 75.

RECORDATI RECI.MI

Publie des résultats préliminaires pour l'année fiscale.

EDISON EDNn.MI

Publie les résultats de l'exercice.

BORGOSESIA BRGI.MI

Le véhicule d'investissement Alba a déclaré lundi qu'il prévoyait de lancer une offre publique d'achat volontaire de 34 millions d'euros pour toutes les actions en circulation de la société italienne d'investissement alternatif Borgosesia, offrant 0,71 euros par action, dans le but de la privatiser.

FUSIONS ET ACQUISITIONS

Exor EXOR.AS , le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, et le fondateur de Lifenet Healthcare se sont mis d'accord pour vendre le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont indiqué les sociétés lundi .

AGENDA

Le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti participe à la réunion ECOFIN à Bruxelles.

