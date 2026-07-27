Italie - Éléments à surveiller le 27 juillet

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27 juillet - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce lundi

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

L'Italie étudie actuellement les moyens d'aider les familles et les entreprises à faire face à la hausse des coûts énergétiques, notamment par une nouvelle baisse des droits d'accise sur l'essence et le diesel, a indiqué vendredi le cabinet de la Première ministre Giorgia Meloni.

ÉCONOMIE

Le Fonds monétaire international a confirmé vendredi que l’économie italienne devrait connaître une croissance de 0,5 % tant en 2026 qu’en 2027, tandis que l’inflation devrait atteindre 2,9 % en 2026.

Le FMI a cité le vieillissement rapide de la population et la faible productivité comme des freins à la croissance à moyen terme.

Il a indiqué que la dette publique italienne restait trop élevée et était vulnérable aux chocs liés aux taux d’intérêt et à la croissance, exhortant les autorités à engager la dette sur une « trajectoire résolument descendante » tout en préservant la stabilité financière.

DETTE

Le Trésor a annoncé vendredi qu’il vendrait 7,5 milliards d’euros de bons du Trésor (BOT) lors d’une adjudication prévue le 29 juillet.

Le Trésor annoncera lundi les détails de l’adjudication d’obligations à moyen et long terme prévue le 30 juillet.

ENTREPRISES

MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , BANCO BPM BAMI.MI , GENERALI

GASI.MI

Les conseillers travaillant sur une éventuelle alliance entre les deux établissements bancaires envisagent deux options, a rapporté samedi Milano Finanza: une fusion, soit par l’absorption de MPS par Banco BPM, soit l’inverse, soit une offre publique d’achat concurrente, très probablement lancée par Banco BPM. Ces alternatives diffèrent en termes de calendrier, d’implication des actionnaires et de risque d’exécution, ajoute l’article.

Selon l’édition de dimanche du journal *Il Sole 24 Ore*, les deux banques devraient tenir des réunions extraordinaires de leur conseil d’administration dans les prochains jours afin de discuter des projets de fusion. Le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, conserverait son poste au sein de l’entité issue de la fusion, tandis que le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, deviendrait président du conseil d’administration, ajoute le journal.

(*) Les réunions extraordinaires des conseils d’administration pourraient avoir lieu dimanche, afin d’approuver une fusion entre égaux proposée par MPS sous la forme d’une offre en actions et en numéraire, financée par la vente de participations dans des actifs non stratégiques, tels que Generali, a rapporté lundi le Corriere della Sera.

(*) Compte tenu des capitalisations boursières différentes des deux établissements de crédit, afin de rendre la fusion entre égaux plus équilibrée, MPS pourrait proposer un dividende supplémentaire pour inciter ses actionnaires à soutenir l’opération, a rapporté lundi *La Stampa*, ajoutant que cela pourrait être financé par la vente de participations dans Generali. L'article précise que le principal actionnaire de Banco, le Crédit Agricole français CAGR.PA , pourrait exiger des actifs tels que des agences bancaires ou la participation minoritaire de Banco dans la société de crédit à la consommation Agos, pour approuver l'opération.

UNICREDIT CRDI.MI

L’UE a approuvé une dérogation restreinte aux sanctions qui pourrait permettre à UniCredit de mener à bien une transaction longtemps retardée impliquant les hommes d’affaires russes Mikhaïl Fridman et Petr Aven, conformément au dernier train de mesures prises à l’encontre de la Russie.

UNICREDIT, GENERALI GASI.MI

Le directeur général d’UniCredit, Andrea Orcel, a déclaré dans une interview accordée dimanche au quotidien Corriere della Sera qu’il rencontrait le directeur général de Generali, Philippe Donnet, "pour discuter d’une éventuelle coopération industrielle". Il a également indiqué que la banque "observait avec intérêt" les changements qui s’annonçaient dans la structure de l’actionnariat de Generali.

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Piper Sandler a revu lundi à la baisse sa note sur le constructeur automobile, la faisant passer de « surpondérer » à « sous-pondérer », et a abaissé son objectif de cours de 14 à 4 dollars.

ENI ENI.MI

Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde en volume, a déclaré qu’une transaction avec le géant italien portant sur des actifs en République du Congo avait été résiliée après avoir atteint une date butoir en mars 2026, comme l’indique un document de la société consulté par Reuters.

SAIPEM SPMI.MI

(*) Le prestataire de services énergétiques a annoncé lundi avoir remporté deux contrats auprès d’Eni ENI.MI , en Côte d’Ivoire et en Italie, d’une valeur totale d’environ 800 millions d’euros.

Le groupe tient une réunion de son conseil d'administration pour approuver les résultats du premier semestre.

(*) Fusions-acquisitions, PHARMACEUTIQUE

Suite à l'acquisition de la société américaine Catalyst Pharma, Angelini Pharma est prête à investir davantage dans le secteur des maladies rares, a déclaré son directeur général, Sergio Marullo di Condojanni, au supplément financier du Corriere della Sera, L'Economia, dans une interview publiée lundi. "L'industrie pharmaceutique italienne recèle un potentiel énorme. Il est possible de créer un champion national, mais il faut pour cela atteindre une grande échelle", a-t-il déclaré.

ITALGAS IG.MI

Réunion du conseil d'administration sur les résultats du premier semestre, suivie d'une conférence téléphonique avec les analystes (14h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/