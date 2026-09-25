Italie - Éléments à surveiller le 25 septembre

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25 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié ces informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

(*)Le gouvernement italien de droite a adopté jeudi des mesures visant à limiter le nombre d'élèves étrangers dans les établissements scolaires et à interdire le port du voile, une initiative qui, selon ses détracteurs, vise à contrer l'attrait croissant d'un parti rival d'extrême droite à l'approche des élections prévues l'année prochaine.

ÉCONOMIE

Le gouvernement italien s’en prend à l’ISTAT, l’office national des statistiques, après que celui-ci a annoncé cette semaine que Rome n’avait pas atteint son objectif clé en matière de finances publiques pour 2025, ce qui la laisse enlisée dans une procédure disciplinaire de l’Union européenne pour son déficit budgétaire « excessif ».

DETTE

Le Trésor italien propose 7,5 milliards d'euros de BOT lors d'une vente aux enchères.

Révision de la note de crédit souveraine de l’Italie par Moody’s.

Le Trésor italien a annoncé jeudi qu’il vendrait jusqu’à 8 milliards d’euros d’obligations lors d’une vente aux enchères le 29 septembre.

ENTREPRISES

(*) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI

Le conseil d'administration de la banque toscane a ajouté jeudi à l'ordre du jour de son assemblée générale du 29 octobre un vote sur la fusion avec Mediobanca MDBI.MI .

Jeudi, la réunion du conseil d’administration de la banque, qui s’est principalement concentrée sur l’examen des deux offres concernant Banco BPM BAMI.MI et Banca Generali BGN.MI , a duré neuf heures et a été marquée par des positions divergentes entre le directeur général et les membres minoritaires du conseil, ont rapporté les journaux italiens.

UNICREDIT CRDI.MI , BANCO BPM BAMI.MI , MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

Crédit Agricole CAGR.PA et UniCredit ont récemment envisagé une éventuelle action conjointe sur Banco dans le cadre d’un plan qui impliquerait le démantèlement de la banque cible, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

POSTE ITALIANE PST.MI , TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

Jeudi, le groupe postal détenait 75,6 % du capital de Telecom Italia, soit un peu moins que le seuil de 90 % requis pour le retrait de la cote. L'offre publique d'achat de Poste sur Telecom Italia sera définitivement clôturée vendredi.

LEONARDO LDOF.MI

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi qu’il prévoyait de soumettre une proposition non sollicitée au Portugal fin octobre ou début novembre pour la fourniture d’avions de combat Eurofighter Typhoon, alors que le pays cherche à remplacer sa flotte vieillissante de F-16, en présentant cet avion de combat de fabrication européenne comme mieux adapté aux besoins de Lisbonne que le F-35 de Lockheed Martin.

Airbus fabrique le Typhoon en collaboration avec le britannique BAE Systems BAES.L et l'italien Leonardo.

TREVI FINANZIARIA TFI.MI , WEBUILD WBD.MI

La société d'ingénierie italienne Trevi Finanziaria Industriale a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait jugé inéquitable le prix proposé par son grand rival Webuild pour racheter la société, estimant qu'il ne reflétait pas correctement la valeur de Trevi.

AVIO AVI.MI

Advent International a finalisé l'acquisition d'une participation de 6,54 % dans Avio, pour un montant total de 109,6 millions d'euros, a annoncé jeudi le fabricant italien de fusées.

(*) BANCA IFIS IF.MI

Jeudi est la date limite pour le dépôt des offres préliminaires concernant le portefeuille de prêts non performants de la banque, qui intéresse les fonds Cerberus, Aliseda, Apollo et Eos, a rapporté le quotidien financier Il Sole 24 Ore. Les offres fermes sont attendues en novembre, ajoute l’article.

(*) ERG ERG.MI

Le producteur d’énergies renouvelables a annoncé vendredi avoir signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de cinq ans avec Glencore Energy Europe pour la vente de 164 GWh d’électricité renouvelable par an, produite par trois parcs éoliens du groupe situés en Pologne.

AGENDA

Milan, conférence « Une nouvelle énergie pour l’avenir. Plus de valeur pour le pays » avec le ministre de l’Environnement Gilberto Pichetto Fratin, le directeur général de Banco BPM Giuseppe Castagna et le directeur général de GSE Vinicio Mosè Vigilante (13 h 00 GMT).

Serravalle all'Adige, Trente: les ministres Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin et Tommaso Foti participent à un événement consacré à la technologie de l'hydrogène vert et au pôle de formation.

Webinaire: Prometeia présente son rapport sur les perspectives économiques intitulé « Disinflation reportée? Énergie, prix et politique monétaire en transition » (09h00-11h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant le plus progressé en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Compte rendu de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/