Italie - Éléments à surveiller le 24 juillet

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24 juillet - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

DETTE

Le Trésor va annoncer les détails de la prochaine adjudication de BOT, en amont de la vente semestrielle de BOT prévue le 29 juillet.

ENTREPRISES

(*) POSTE ITALIANE PST.MI

Le conglomérat financier, dont l'offre en numéraire et en actions visant à racheter l'ancien monopole téléphonique Telecom Italia TLIT.MI a débuté lundi, a déclaré qu'il présenterait au début de l'année prochaine un plan stratégique pour l'entité fusionnée.

Il a annoncé un résultat d'exploitation ajusté de 868 millions d'euros pour le deuxième trimestre, pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente et supérieur aux 841 millions d'euros prévus par le consensus des analystes établi par la société.

Le groupe tiendra une conférence téléphonique à 09h00 GMT.

ENI ENI.MI

Le gouvernement italien a créé un fonds de 120 millions d’euros pour la période 2028-2030 dans le cadre du projet de loi sur la concurrence approuvé jeudi, afin de soutenir les exploitants de stations-service qui transforment leurs sites en bornes de recharge pour véhicules électriques ou en installations de production de biocarburants, a indiqué le ministère de l’Environnement dans un communiqué. Ce dispositif offre des subventions pouvant atteindre 60 000 euros par exploitant, couvrant jusqu’à 50 % des coûts de conversion éligibles, a-t-il ajouté.

(*) STMICROELECTRONICS STMMI.MI

Le fabricant franco-italien de puces électroniques investira environ 2,4 milliards d’euros dans la ville sicilienne de Catane entre 2026 et 2028 pour développer sa capacité de production de carbure de silicium en plaquettes de 8 pouces, et 1,4 milliard d’euros à Agrate Brianza, où il vise à porter la production à 8 000 plaquettes par semaine d’ici fin 2027, a déclaré le directeur général Jean-Marc Chery au quotidien La Repubblica dans une interview publiée vendredi.

(*) THE ITALIAN SEA GROUP TISGR.MI

Le constructeur de yachts Azimut Benetti a déjà signé un accord de confidentialité et examine actuellement les données relatives à The Italian Sea Group, alors qu’il envisage d’acquérir certains actifs de son concurrent en difficulté, a rapporté vendredi le quotidien La Repubblica, citant également l’intérêt potentiel d’un groupe allemand de construction navale et de Safe Harbour Marinas, filiale de Blackstone.

The Italian Sea Group travaille également sur un projet visant à créer un pôle de construction de yachts dans la ville toscane de Carrare, impliquant un ou deux acteurs et pouvant inclure Sanlorenzo SNL.MI , ajoute l'article. Ce pôle conserverait les marques de TISG, la concession et la direction du chantier naval, et serait également ouvert aux fournisseurs du groupe, précise-t-il.

(*) MARE ENGINEERING MARE.MI

La société d’ingénierie a annoncé vendredi qu’elle allait étendre sa chaîne d’approvisionnement dans le domaine des drones pour l’aérospatiale et la défense en rachetant CTMAVIO, un fabricant de moteurs, d’aéronefs et de drones, pour 9 millions d’euros.

(*) Introduction en bourse

Consultinvest, une société de conseil financier et de gestion d’actifs, envisage une introduction en bourse à la Bourse de Milan, a rapporté vendredi le quotidien MF.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/