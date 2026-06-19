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Italie - Éléments à surveiller le 19 juin
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 juin - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

DETTE

Le Trésor va préciser les modalités de la vente aux enchères des BTP Short et des BTPEi le 24 juin.

Le Trésor clôt la vente de l'obligation "BTP ITALIA SI'" destinée aux investisseurs particuliers (11h00 GMT).

ENTREPRISES

UNICREDIT CRDI.MI

Riccardo Orcel, ancien cadre supérieur de la banque russe VTB Group, soutenue par l’État, et frère du directeur général Andrea Orcel, a contribué à la conclusion d’un accord récent visant à vendre les activités russes de la banque italienne, a rapporté Reuters en exclusivité jeudi.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

Le gouvernement adoptera une position neutre concernant les opérations de fusion et d’acquisition visant la banque toscane renflouée , a déclaré jeudi le ministre de l’Économie devant le Parlement.

S'adressant aux sénateurs, Giancarlo Giorgetti a également déclaré qu'un placement d'actions par le biais d'une procédure de bookbuilding accélérée (ABB) constituerait "l'une des meilleures solutions" pour réduire la participation résiduelle de 5 % de l'Italie dans MPS.

(*) BANCO BPM BAMI.MI

La banque française Crédit Agricole CAGR.PA envisage d’augmenter sa participation dans l’établissement bancaire italien alors qu’elle réfléchit à la manière de réagir à la vague de transactions qui touche le secteur bancaire italien, a rapporté jeudi Bloomberg en citant des sources proches du dossier, précisant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

(*) POSTE ITALIANE PST.MI , TIM TLIT.MI

Intesa SanPaolo ISP.MI , UniCredit CRDI.MI , BNP Paribas

BNPP.PA , Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N apporteront 2,85 milliards d’euros (3,25 milliards de dollars) pour financer la partie en numéraire de l’offre du conglomérat financier sur Telecom Italia, a rapporté vendredi le quotidien italien Il Sole 24 Ore.

(*) LEONARDO LDOF.MI

L'entreprise italienne de défense et d'aérospatiale a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé la nouvelle structure organisationnelle du groupe, dans le cadre de laquelle le président Francesco Macrì assumera l'entière responsabilité de l'unité organisationnelle chargée des affaires des organes sociaux.

(*) EXOR EXOR.AS

La société d’investissement de la puissante famille italienne Agnelli a annoncé jeudi avoir nommé Benoit Ribadeau-Dumas au poste de directeur général adjoint.

BOURSE DE MILAN

L’Italie examine actuellement l’opportunité d’intervenir pour défendre les intérêts de la banque publique CDP dans son conflit avec l’opérateur boursier paneuropéen Euronext

ENX.PA concernant la gestion de la Bourse de Milan, a déclaré jeudi le ministre de l’Économie, Giancarlo Giorgetti.

AVIO AVI.MI

Le fabricant de missiles a annoncé jeudi avoir remporté un contrat d’une valeur de plus de 35 millions d’euros auprès de la société française MBDA pour la fourniture de composants destinés au système de défense aérienne Aster 30.

AGENDA

Discours de Piero Cipollone, membre du conseil d'administration de la BCE, lors d'un événement organisé par l'université Sapienza de Rome à l'occasion du 80e anniversaire de la Constitution italienne. (10h15 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

(1 $ = 0,8757 euro)

Valeurs associées

AVIO
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BANCA MPS
10,960 EUR MIL -0,33%
BANCO BPM
15,720 EUR MIL -0,69%
BNP PARIBAS
100,7400 EUR Euronext Paris -0,36%
CREDIT AGRICOLE SA
17,5900 EUR Euronext Paris -0,17%
DEUTSCHE BANK
30,795 EUR XETRA -0,42%
EURONEXT
145,8000 EUR Euronext Paris -0,34%
EXOR
66,8500 EUR Euronext Amsterdam +0,30%
INTESA SANPAOLO
6,150 EUR MIL -0,03%
JPMORGAN CHASE
325,220 USD NYSE -2,55%
LEONARDO
52,840 EUR MIL +2,01%
POSTE ITALIANE
28,760 EUR MIL +0,77%
TELECOM ITALIA-RG
7,869 EUR MIL +0,20%
UNICREDIT
80,510 EUR MIL +0,54%
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