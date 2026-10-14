Italie - Éléments à surveiller le 14 octobre

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14 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié ces informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

La Première ministre Giorgia Meloni s'adresse au Parlement avant le Conseil européen des 15 et 16 octobre.

ÉCONOMIE

Confindustria, le lobby des entreprises italiennes, publie son rapport de prévisions économiques pour l'automne 2026.

ENTREPRISES

PRYSMIAN PRY.MI , FINCANTIERI FCT.MI

Le fabricant de câbles et le constructeur naval ont annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de la société londonienne Xtera, spécialisée dans les systèmes de télécommunications sous-marins régionaux et longue distance, par le biais de leur coentreprise. L'opération représente une valeur d'entreprise de 65 millions de dollars.

AVIO AVI.MI

Le fabricant de fusées a annoncé mardi avoir signé un accord de coopération stratégique avec Lockheed Martin LMT.N afin de développer la production de moteurs-fusées à propergol solide aux États-Unis, dans le but de soutenir l'augmentation de la production des systèmes GMLRS à portée étendue et des missiles de frappe de précision. En vertu de cet accord, Avio USA fabriquera des moteurs-fusées dans sa nouvelle usine de Virginie.

(*) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI

Institutional Shareholder Services (ISS), l'un des principaux conseillers en gouvernance d'entreprise, a recommandé mardi aux actionnaires de voter contre les projets d'acquisition de MPS de Banco BPM BAMI.MI et de Banca Generali

BGN.MI , ainsi que contre son dividende exceptionnel de 4 milliards d'euros, invoquant des risques élevés liés à la mise en œuvre et à l'intégration, tout en soutenant le projet de fusion avec Mediobanca MDBI.MI .

(*) BANCO BPM BAMI.MI

L'établissement bancaire a tenu une réunion de son conseil d'administration mardi, a rapporté l'agence de presse Adnkronos, citant des sources financières, ajoutant que Banco BPM pourrait accélérer ses projets de fusion avec la filiale italienne du Crédit Agricole CAGR.PA après l'assemblée générale des actionnaires de MPS prévue le 29 octobre.

BANCO DESIO DESI.MI , CREDEM EMBI.MI

L'établissement de crédit soutenu par l'État Mediocredito Centrale a annoncé mardi avoir retenu Credem et Banco Desio comme soumissionnaires privilégiés pour la Banca del Mediterraneo (BdM) et la Cassa di Orvieto, respectivement, accordant aux deux banques une brève période d'exclusivité pour négocier les conditions en vue d'une cession prévue d'ici la fin de l'année.

AGENDA

À Milan, les directeurs généraux d’A2A, d’Edison, d’Eni, de Snam et de Terna, ainsi que le ministre de l’Énergie Gilberto Pichetto Fratin, participent à la conférence "Green & Net Zero Talk".

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

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Les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

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Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/