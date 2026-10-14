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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 07:29

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(Actualisé avec ASML et Carmila)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ASML ASML.AS - Le géant néerlandais des semi-conducteurs a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes, soutenues par une demande pour ses équipements de fabrication de puces alimentée par l'intelligence artificielle (IA), et a également resserré ses prévisions pour 2026.

* CARMILA CARM.PA - Berenberg a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASML HOLDING
1 509,600 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
CARMILA
14,360 EUR Euronext Paris +0,56%
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