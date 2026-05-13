Italie - Éléments à surveiller le 13 mai

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Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

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ENTREPRISES

ENI ENI.MI

Le groupe énergétique a demandé à Morgan Stanley de l'aider à lever des fonds auprès de sociétés d'investissement telles qu'Apollo, KKR KKR.N et Stonepeak dans le cadre d'une éventuelle transaction adossée à ses actifs de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG), ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

(*) TERNA TRN.MI

Le conseil d'administration de l'opérateur du réseau électrique a nommé mardi Pasqualino Monti au poste de directeur général.

RECORDATI RECI.MI

Le laboratoire pharmaceutique a confirmé mardi ses prévisions pour 2026 et a annoncé un bénéfice net ajusté de 188,1 millions d'euros au premier trimestre (220,70 millions de dollars).

AVIO AVI.MI

Le fabricant de fusées a annoncé mardi un résultat opérationnel courant (EBITDA) de 5,2 millions d'euros au premier trimestre. Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, le directeur financier a indiqué que les prises de commandes au cours des trois premiers mois de l'année s'élevaient à environ 80 millions d'euros.

INWIT INWT.MI

L'opérateur de tours de télécommunications a annoncé mardi un résultat opérationnel courant (EBITDA) de 239,5 millions d'euros pour le premier trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2026.

(*) FERRETTI YACHT.MI

Les investisseurs liés à la Chine ont intensifié leurs achats d'actions du constructeur de yachts à l'approche de l'assemblée générale de jeudi, attirant l'attention sur une éventuelle lutte pour le contrôle de l'entreprise, a rapporté mercredi le quotidien économique MF. L'actionnaire majoritaire Weichai détient une participation d'environ 39,5 %, la Banque de Chine a atteint environ 2 % et AdTech Advanced Technologies est passée à 2,8 %, a indiqué le journal.

(*) AEFFE AEF.MI

Le groupe de mode a déclaré mardi avoir reçu une offre préliminaire et non contraignante de la part d'un consortium mené par Oxy Capital.

AGENDA

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et le ministre de la Défense Guido Crosetto s'adressent au Parlement au sujet de la crise dans le détroit d'Ormuz (à partir de 06h15 GMT)

Le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, s'exprime lors de la séance des questions au gouvernement à la Chambre des députés (13h00 GMT)

La Première ministre Giorgia Meloni s'exprime lors de l'heure des questions au Sénat (14h30 GMT)

(Rédaction de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

(1$ = 0,8523 euro)