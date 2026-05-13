Deutsche Telekom relève légèrement ses prévisions pour 2026 après un bon premier trimestre

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a enregistré au premier trimestre une hausse de ses résultats et a affiché son optimisme quant aux prochains mois en relevant légèrement ses prévisions de bénéfices pour l'année 2026.

De janvier à mars, le bénéfice opérationnel ajusté après loyers (EBITDA AL), qui sert d'étalon de la performance, est ressorti en hausse annuelle de 2%, à 11,5 milliards d'euros.

Le groupe a dans la foulée relevé légèrement sa prévision annuelle de cet indicateur à environ 47,5 milliards d'euros, 100 millions de mieux qu'auparavant.

Le chiffre d'affaires a quant à lui grimpé de 4,7% en croissance organique à 29,9 milliards d'euros, porté par le marché américain.

T-Mobile US, la filiale de Deutsche Telekom présente aux Etats-Unis, a vu son bénéfice d'exploitation ajusté après loyers (EBITDA AL) bondir de 10% en croissance organique, tiré vers le haut par l'augmentation des revenus des services et des terminaux.

Deutsche Telekom a également affiché une performance solide en Allemagne grâce à la croissance de revenus des services mobiles et fixes, et notamment au succès des offres haut débit (fibre optique) et de télévision.

Au final, le bénéfice net ajusté du groupe a progressé de 6,5% pour atteindre 2,6 milliards d'euros de janvier à mars.

Non ajusté, il s'est effondré de 28,2%, à 2,0 milliards d'euros, car l'an dernier il était gonflé par des écritures comptables liées à des réévaluations d'actifs.

"Deutsche Telekom fait preuve de résilience en ces temps turbulents", a commenté le président du directoire Tim Höttges, cité dans le communiqué, selon qui le groupe a été "largement épargné par les événement survenus à travers le monde".

Le premier trimestre a aussi été marqué pour Deutsche Telekom par l'annonce d'un service, en coopération avec Starlink, la société du milliardaire Elon Musk, permettant aux smartphones de se connecter directement par satellite dans les zones blanches où le réseau terrestre est indisponible.

Il devrait voir le jour au plus tard "au début de l'année 2028", selon le groupe.

L'entreprise mise également sur l'intelligence artificielle en plein boom: elle a présenté début mars un assistant d'appel alimenté par l'IA pour la traduction en temps réel et la synthèse des conversations.