Italie - Éléments à surveiller le 11 septembre

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11 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

Le gouvernement italien a annoncé jeudi qu’il prolongeait jusqu’au 17 septembre la réduction des droits d’accise sur le diesel. Cette réduction, d’un montant de 17 centimes d’euro par litre à la pompe, devait prendre fin jeudi à minuit.

L’Italie a adopté jeudi des mesures visant à stimuler la production nationale de pétrole et de gaz, a déclaré la Première ministre Giorgia Meloni. Le gouvernement nommera des commissaires chargés d’aider les collectivités locales à alléger les formalités administratives liées aux autorisations d’exploitation dans le domaine de l’extraction des hydrocarbures, a précisé Mme Meloni.

DETTE

Fitch réexamine la note de la dette souveraine de l’Italie, actuellement notée BBB+ avec une perspective stable (à partir de 20 h 00 GMT)

ENTREPRISES

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Le directeur général Antonio Filosa a déclaré jeudi lors d’une conférence d’analystes qu’il existe aujourd’hui une division claire sur le marché automobile mondial: les États-Unis, et le reste du monde.

STELLANTIS, IVECO IVG.MI

Le constructeur automobile franco-italien a annoncé jeudi la nomination de Michele Ziosi au poste de directeur des affaires publiques chargé de la coordination mondiale et de l'Europe élargie. M. Ziosi quittera ses fonctions chez le constructeur de camions Iveco le 30 septembre.

PRYSMIAN PRY.MI

(*) Le plus grand fabricant mondial de câbles a annoncé vendredi avoir levé 850 millions d’euros (soit 988 millions de dollars), dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à financer en partie l’acquisition prévue par le groupe de la société américaine Atkore ATKR.N . Prysmian a cédé plus de 7 millions d’actions, soit environ 2,4 % de son capital social, par le biais d’un « bookbuilding » accéléré auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 121 euros par action, a-t-il ajouté dans un communiqué.

UNICREDIT CRDI.MI

Le conseil d’administration de la deuxième plus grande banque italienne a approuvé à l’unanimité une augmentation de capital destinée à soutenir son offre publique d’échange volontaire portant sur toutes les actions de la Commerzbank qu’elle ne détient pas encore, a annoncé la banque jeudi.

(*) Berlin fera pression pour que la Commerzbank CBKG.DE conserve son identité allemande en restant cotée sur le marché boursier national et pour protéger les emplois, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que la banque se prépare à être rachetée par l’italienne UniCredit.

(*) INTESA SANPAOLO ISP.MI

L'autorité italienne de la concurrence va bientôt entamer l'examen du projet d'acquisition de MPS par Intesa Sanpaolo et évaluera les éventuels problèmes de concurrence, a déclaré le directeur de l'autorité de régulation au quotidien Il Sole 24 Ore dans une interview publiée vendredi. L'enquête permettra de déterminer si les cessions d'actifs convenues avec Unipol

UNPI.MI seront suffisantes ou si d'autres sont nécessaires, et examinera également les effets potentiels de l'acquisition par Intesa d'une participation minoritaire dans Generali GASI.MI .

(*) ENEL ENEI.MI

Le groupe énergétique a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition, auprès d'Excelsior Energy Capital, d'un portefeuille de centrales solaires situées aux États-Unis, d'une puissance installée totale de 810 MW et d'une production moyenne prévue d'environ 1,6 TWh par an, pour un montant d'environ 760 millions de dollars (XX millions d'euros).

SAIPEM SPMI.MI

La société de services pétroliers a annoncé jeudi avoir signé une lettre d’intention avec le groupe énergétique Jan De Nul en vue de collaborer au projet offshore Rovuma LNG au Mozambique. Le contrat aura une valeur initiale de 11 millions d’euros.

POSTE ITALIANE PST.MI , TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

L'appel d'offres lancé par la Poste pour l'ancien monopole téléphonique se termine vendredi. Il sera rouvert du 21 au 25 septembre.

AVIO AVI.MI

Le fabricant de fusées a annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3 % par rapport à l’année précédente , alors qu’il poursuit son expansion aux États-Unis et accélère la production de lanceurs.

TREVI TFI.MI , ICOP ICOP.MI

L’entreprise d’ingénierie de construction a déclaré jeudi que son conseil d’administration avait estimé qu’une offre publique d’achat émanant de son concurrent I.CO.P (ICOP) n’était pas avantageuse pour les actionnaires de Trevi.

(*) Introduction en bourse

En vue de son introduction sur le marché Euronext Growth de Milan, le fabricant de cosmétiques Nabla est en pourparlers avec une entreprise du secteur de la beauté et un gestionnaire du secteur qui pourraient chacun devenir des actionnaires de référence avant l’introduction en bourse, qui devrait permettre de lever jusqu’à 7 millions d’euros, a rapporté vendredi le quotidien MF.

AGENDA

Salon de l'automobile de Turin, en présence de dirigeants de Stellantis et d'autres groupes italiens et étrangers (à partir de 07h30 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Rapport sur Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/