Italie - Éléments à surveiller le 10 juin

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10 juin - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Istat publie les données de la production industrielle d'avril (08h00 GMT).

La Banque d'Italie publie “Banques et monnaie: séries nationales” pour avril 2026.

DETTE

Le Trésor propose des BOT à 12 mois arrivant à échéance le 14 juin 2027.

ENTREPRISES

UNICREDIT CRDI.MI

La banque a déclaré que la participation du marché à son offre de rachat de Commerzbank CBKG.DE avait atteint 10,9% mardi , tandis que la banque allemande a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier un seul investisseur institutionnel ayant cédé des actions.

Les derniers chiffres d'acceptation, publiés par UniCredit dans un document réglementaire, portent la participation totale de la banque italienne à 37,7%.

LEONARDO LDOF.MI

L'Allemagne serait un partenaire solide pour le projet de chasseur GCAP, a déclaré mardi à Reuters Lorenzo Mariani, directeur général du groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo.

(*) Mariani a déclaré mardi à Bloomberg qu'il s'attendait à ce que les autorités réglementaires européennes approuvent d'ici la fin de l'année prochaine la coentreprise satellitaire de Leonardo avec Airbus AIR.PA et Thales TCFP.PA , connue sous le nom de projet Bromo.

Il a ajouté qu'un accord préliminaire avec le Fonds d'investissement public saoudien concernant la division aérostructures du groupe de défense devrait être conclu d'ici la fin de l'année.

ENEL ENEI.MI

C'est maintenant qu'il faut investir dans les projets d'énergie renouvelable, avant que les prix de gros du gaz ne baissent, a déclaré mardi le directeur général du groupe, Flavio Cattaneo, lors d'une conférence organisée par le quotidien Il Messaggero.

À l'heure où les effets du fonds de relance post-pandémique de l'UE touchent à leur fin, réaliser des investissements massifs dans les énergies renouvelables générerait un effet économique et aurait un impact sur le PIB italien, a-t-il ajouté.

TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

L'agence de notation S&P Global a relevé mardi la note de la société à “BB+” avec une perspective stable.

(*) TRANSPORT

L'application de VTC Bolt a lancé mercredi ses activités à Milan dans le cadre de la première étape d'une offensive visant à bouleverser le marché italien des transports urbains, qui, selon son directeur général interrogé par Reuters, reste largement sous-exploité malgré la présence de son rival américain Uber UBER.N .

AGENDA

Rome, l'organisme parlementaire de contrôle budgétaire UPB présente son rapport 2026 (à partir de 09h00 GMT).

Rome, la Première ministre Giorgia Meloni s'exprime devant l'assemblée de la Confcommercio (08h30 GMT).

Rome, le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti s'exprime devant la commission sénatoriale sur la réforme de la chaîne publique RAI (11h00 GMT).

Milan, UniCredit organise “The State of Fashion - Perspectives économiques pour le secteur du textile et de l'habillement” (09h00 GMT).

Rome, discussion du club de lecture de la SDA Bocconi sur les drones et les nouvelles formes de guerre avec Pierroberto Folgiero, directeur général de Fincantieri FCT.MI (16h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: Les 20 plus fortes hausses (en pourcentage).............PG.MI Les 20 plus fortes baisses (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 plus fortes hausses européennes (en pourcentage)........................PG.PEUR Les 25 plus fortes baisses européennes (en pourcentage)..........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Rapport de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités du marché de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités du marché de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Répartition des actifs en Europe........................EUR/ASSET Actualités Reuters en bref: Actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/