ISS recommande aux actionnaires de Staar de rejeter l'offre de 1,5 milliard de dollars d'Alcon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur la réaction des actionnaires à l'offre et à la recommandation de l'ISS aux paragraphes 6 à 12) par Maria Rugamer et Svea Herbst-Bayliss

La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé mercredi aux investisseurs de Staar Surgical STAA.O derejeter l'offre du géant suisse de l'ophtalmologie Alcon ALCC.S , remettant ainsi en question l'opération de 1,5 milliard de dollars.

Cette décision marque un nouveau revers pour le projet de rachat, contre lequel le principal actionnaire de Staar a mené une campagne active ( (lien) ). Les actionnaires de Staar doivent se prononcer sur l'offre le 23 octobre.

ISS a estimé que les investisseurs devraient voter contre l'opération, compte tenu de l'opposition du principal actionnaire et des "diverses lacunes, déconnexions et incertitudes" associées au processus de conclusion d'un accord dans le cadre duquel Alcon paiera 28 dollars par action.

Staar était autrefois un acteur de premier plan dans le domaine de la chirurgie réfractive, produisant et commercialisant des lentilles implantables pour l'œil. Mais les actions de la société se sont effondrées, passant d'un pic de 162 dollars en 2021 à environ 26 dollars, à la suite d'une baisse des revenus et de l'effondrement des ventes de la société en Chine.

Le principal investisseur de Staar , Broadwood Partners, qui détient 27,5 % de la société, a déclaré que l'opération "sous-évaluait fortement" l'entreprise et qu'elle était "le produit d'un processus défectueux", suggérant que la direction et le conseil d'administration de Staar n'avaient pas pleinement évalué les options alternatives.

Au moins deux autres investisseurs, Yunqi Capital et Defender Capital, qui détiennent ensemble 6,5 % de la société, se sont opposés à la proposition, ce qui porte l'opposition à près de 35 % des actions en circulation. Alcon et Staar devront obtenir l'approbation d'une majorité d'actionnaires la semaine prochaine pour que l'opération puisse avoir lieu.

La semaine dernière, les cabinets de conseil Glass Lewis et Egan-Jones ont également conseillé aux actionnaires de rejeter l'opération, en invoquant des problèmes de procédure et de prix.

Les actionnaires opposés, échaudés par la baisse de plus de 60 % des actions de Staar au cours des trois dernières années, ont fait pression pour que l'offre soit plus élevée. Ils affirment que l'entreprise peut surmonter les turbulences à court terme et réaffirmer sa position sur le marché chinois si on lui en donne l'occasion.

Toutefois, le marché considère actuellement que cette éventualité est peu probable. L'action Staar a chuté de plus de 6 %, à 25,49 dollars, après la publication du rapport d'ISS. Les recommandations de cette société orientent souvent le vote des investisseurs sur des questions brûlantes.

Le rapport ISS indique que Broadwood rapporte qu'une partie stratégique a contacté le directeur général de Staar en avril "pour discuter d'une transaction potentielle, mais qu'elle a été ignorée"

Broadwoodaffirme qu' il n'était pas nécessaire de vendre la société et que le processus de vente était défectueux, écrit ISS dans son rapport.

"Broadwood a discuté avec de nombreuses parties qui avaient ou continuent d'avoir de l'intérêt pour Staar", a déclaré ISS.

Un porte-parole de Staar a déclaré qu'aucune autre offre crédible n'avait été reçue pendant la période autorisée.