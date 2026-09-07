ISS recommande aux actionnaires de Conagra de rejeter le projet de programme de rémunération des dirigeants

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Le cabinet de conseil en vote ISS a exhorté les actionnaires d' CAG.N , filiale de Conagra Brands, à voter contre les modifications proposées au programme de rémunération des dirigeants du fabricant américain de produits alimentaires emballés.

ISS a invoqué des inquiétudes liées à la baisse des résultats financiers et au manque de clarté concernant les objectifs.

Conagra, propriétaire de marques telles que le ketchup « » de Hunt's, les bâtonnets de viande «Slim Jim» et le chocolat chaud «Swiss Miss», a réduit de moitié son dividende annuel en juillet et procède actuellement à un examen de ses actifs non stratégiques sous la houlette de son nouveau directeur général, John Brase, après avoir publié des prévisions de bénéfices médiocres.

Voici quelques détails:

* ISS a indiqué que la rémunération du directeur général avait augmenté alors que les résultats financiers avaient baissé au cours de l’exercice considéré.

* La rémunération globale du directeur général Brase comprend un salaire de base de 1,15 million de dollars, une prime annuelle potentielle équivalente à 150 % de son salaire de base éligible, ainsi que 7,3 millions de dollars de primes annuelles à long terme, composées à 60 % d’actions de performance et à 40 % d’unités d’actions restreintes (RSU), a indiqué Conagra dans une circulaire de sollicitation de procurations publiée le 11 août.

* ISS a indiqué que les objectifs à court terme avaient été fixés bien en deçà des niveaux atteints l’année précédente pour la deuxième année consécutive, « sans qu’aucune justification claire ne soit fournie dans la circulaire de sollicitation de procurations concernant la fixation de ces objectifs ».

* ISS a relevé que le nombre d’actions sous-jacent à la rémunération incitative à long terme du directeur général avait considérablement augmenté, en raison de l’évolution négative du cours de l’action de la société, une pratique qui, selon l’agence, pourrait protéger les dirigeants d’une mauvaise performance boursière.

* Conagra n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaire.

* ISS a souligné les aspects positifs du programme de rémunération, notamment le fait que les primes à court et à long terme reposent principalement sur des objectifs objectifs. John Mulligan, président du comité des ressources humaines de Conagra, a souligné dans la circulaire de vote de Conagra du 11 août qu’environ 90 % de la rémunération directe totale de M. Brase était liée aux performances de l’entreprise et à la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

* Les actionnaires de Conagra ont rejeté les rémunérations des dirigeants ces dernières années et M. Mulligan a déclaré le 11 août que l’engagement des actionnaires était une priorité.

* L’assemblée générale annuelle de Conagra est prévue le 23 septembre.