Israël va envoyer une délégation au Soudan pour concrétiser la normalisation

JERUSALEM, 10 novembre (Reuters) - Israël s'apprête à envoyer dimanche une délégation au Soudan pour concrétiser la normalisation des relations entre les deux pays annoncée fin octobre par le président américain Donald Trump, a-t-on appris mardi de source informée. Les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est personnellement engagé dans le processus, n'ont fait aucun commentaire, pas plus que les responsables soudanais contactés par Reuters. Le Soudan est devenu le troisième pays en quelques semaines à accepter de normaliser ses relations avec l'Etat hébreu, après les Emirats Arabes unis et Bahreïn. Le processus doit débuter par des échanges économiques et commerciaux, en particulier dans le domaine agricole, et les discussions sur l'instauration formelle de relations diplomatiques viendront dans un second temps, expliquait le 23 octobre un responsable américain. (Dan Williams Version française Nicolas Delame)

