Israël s'attend à de nouvelles commandes de systèmes de défense aérienne en provenance d'Europe en raison des inquiétudes liées à la Russie

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* Israël: la demande européenne en produits de défense aérienne israéliens augmente

* Un responsable indique que de nouveaux contrats devraient être signés dans les semaines à venir

* Le ministère de la Défense fait état d'un vif intérêt pour le système Iron Dome

par Sabine Siebold

Israël s'attend à recevoir prochainement davantage de commandes de systèmes de défense aérienne et antimissile de la part des pays européens, avec au moins un contrat prévu dans les semaines à venir, a déclaré un haut responsable du ministère israélien de la Défense.

La demande continue de monter en flèche alors que les nations européennes perçoivent une menace accrue de la part de la Russie et cherchent à renforcer leurs défenses aériennes, a déclaré le responsable, ce qui suscite un intérêt pour les systèmes conçus pour contrer les missiles balistiques à moyenne portée et les roquettes à courte portée.

« L'intérêt est énorme en Europe, en Europe occidentale », a déclaré Moshe Patel, directeur et directeur général de l'Organisation israélienne de défense antimissile, en marge du salon aéronautique de Berlin la semaine dernière, sans préciser les pays concernés.

Israël a vendu à l’Allemagne son système de défense aérienne Arrow – conçu pour intercepter des missiles balistiques à moyenne portée comme l’Oreshnik russe. Il a été développé par Israel Aerospace Industries (IAI) en coopération avec l’Agence américaine de défense antimissile.

La Finlande a acheté un système à plus courte portée appelé David's Sling , conçu pour abattre des missiles balistiques tirés à une distance de 100 km à 200 km (62 à 124 miles), alors que les nations européennes se préparent à une éventuelle agression de la part de la Russie. Moscou a nié avoir l'intention d'être agressive.

« C'est principalement motivé par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré M. Patel. « Bien sûr, ils surveillent de très près ce qui se passe en Iran, et tout ce qui pourrait être efficace contre la Russie pourrait l'être également contre l'Iran. Quoi qu'ils fassent, cela sera efficace contre toutes ces menaces. »

Interrogé sur l’intérêt des pays européens pour Arrow ou David’s Sling, il a répondu qu’il existait également un intérêt pour le Dôme de fer, un système conçu pour neutraliser les menaces à courte portée.

« C’est un énorme avantage pour les nations qui ont des ennemis juste à leurs frontières; c’est la capacité principale, ainsi que la capacité de protéger une ville, de protéger une zone stratégique », a déclaré M. Patel.

Interrogé sur la date à laquelle Israël pourrait passer de nouvelles commandes pour l’un des systèmes mentionnés, il a répondu qu’un contrat devrait être signé dans les prochaines semaines.

« Et des discussions sont en cours pour que, peut-être d’ici la fin de l’année, nous entendions parler d’autres pays », a-t-il ajouté. « Il semble donc que la prise de décision de ces pays soit accélérée. »

M. Patel n’a pas souhaité donner plus de détails sur le volume prévu des contrats, se contentant de souligner que les discussions portaient sur « des montants non négligeables ».