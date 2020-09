Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël limite les manifestations dans le cadre de mesures sanitaires Reuters • 30/09/2020 à 06:52









JERUSALEM, 30 septembre (Reuters) - Le parlement israélien a approuvé dans la nuit de mardi à mercredi un texte interdisant aux habitants de prendre part à toute manifestation à plus d'un kilomètre de leur domicile, une mesure appuyée par le gouvernement qui la décrit comme destinée à endiguer la propagation du coronavirus. Les détracteurs de la nouvelle mesure, qui s'inscrit dans le cadre du confinement national de nouveau en vigueur dans le pays depuis le 18 septembre, y voient une manière d'étouffer les manifestations contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour des faits présumés de corruption et sa gestion de la crise sanitaire. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ces dernières semaines à proximité de la résidence officielle du chef du gouvernement, à Jérusalem, pour demander sa démission. (Jeffrey Heller; version française Jean Terzian)

