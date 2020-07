Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël lance un nouveau satellite espion de surveillance Reuters • 06/07/2020 à 09:56









JÉRUSALEM, 6 juillet (Reuters) - Israël a lancé lundi un nouveau satellite espion censé fournir une surveillance de haute qualité à son service de renseignement militaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. L'État hébreu est en train de renforcer ses capacités de surveillance de pays ennemis tels que l'Iran, dont il considère le programme nucléaire comme une menace majeure. Le satellite de "reconnaissance optique à capacités avancées" appelé Ofek 16, a été lancé en orbite tôt dans la matinée de lundi depuis un site au centre du pays par une fusée israélienne Shavit, qui avait déjà été utilisée pour lancer les précédents satellites Ofek. "Nous continuerons à renforcer et à maintenir les moyens d'action d'Israël sur tous les fronts, en tous lieux", a déclaré le ministre de la défense Benny Gantz. Le satellite devrait renvoyer ses premières images d'ici une semaine. L'entreprise publique Israël Aerospace Industries ISRAI.UL a pris en charge la majorité du projet tandis que la société de défense Elbit Systems ESLT.TA a développé la charge utile du satellite. (Ari Rabinovitch, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

