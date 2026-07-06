Israël lance un appel d'offres pour la prospection de nouveaux gisements de gaz naturel en Méditerranée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des citations tirées du paragraphe 2) par Steven Scheer

Israël a lancé son cinquième appel d'offres pour la prospection de nouveaux gisements de gaz naturel dans ses eaux économiques, a déclaré lundi le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, dans le but de renforcer les réserves nationales tout en augmentant les exportations.

Les besoins en gaz d’Israël sont couverts par plusieurs gisements situés au large de sa côte méditerranéenne, principalement celui de Tamar, tandis que la plupart des exportations — destinées en grande partie à l’Égypte et à la Jordanie — proviennent du gisement voisin de Léviathan, situé à 130 km (81 miles) au large des côtes.

Ces deux gisements font partie du bassin du Levant, en Méditerranée orientale. L’appel d’offres se déroulera en trois phases et prendra environ un an, a précisé M. Cohen.

Chevron CVX.N , qui exploite Tamar et Léviathan, sera autorisée à soumissionner au sein d’un consortium.

"Le secteur gazier a prouvé sa viabilité économique", a déclaré M. Cohen lors d’une conférence de presse, ajoutant que les exportations vers l’Égypte et la Jordanie "contribuent à promouvoir la stabilité régionale". Israël a approuvé en décembre un accord de 35 milliards de dollars avec l'Égypte , portant sur la fourniture de 130 milliards de mètres cubes de gaz à l’Égypte jusqu’en 2040.

L’appel d’offres était prêt depuis des mois, mais avait été retardé par des conflits régionaux. Un accord entre Israël et le Liban, susceptible d’attirer davantage d’entreprises étrangères, a rendu le moment propice au lancement de la procédure, a expliqué M. Cohen.

Conformément à la loi, les 50 milliards de mètres cubes de gaz découverts en premier lieu doivent être destinés à la consommation locale, le reste étant réparti entre la consommation nationale et les exportations.

Le commissaire au pétrole, Chen Bar Yoseph, estime qu’il reste jusqu’à 400 milliards de mètres cubes de gaz à découvrir. Israël consomme 14 milliards de mètres cubes par an, tandis que 14 milliards de mètres cubes supplémentaires sont exportés. Le gisement de Léviathan recèle environ 600 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

M. Bar Yoseph a indiqué que l’Europe restait intéressée par le gaz israélien, mais qu’il manquait un gazoduc. Parallèlement, Israël ne dispose pas de réserves suffisantes pour exporter vers l’Europe, mais cela pourrait changer si les dernières explorations débouchent sur d’importantes découvertes de gaz. L'année dernière, Israël a octroyé des licences à BP

BP.L , à la compagnie pétrolière nationale azérie Socar et à la société locale NewMed Energy NWMDp.TA pour explorer les gisements de gaz naturel dans les eaux israéliennes.