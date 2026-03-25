Israël frappe Téhéran alors que Donald Trump déclare que les États-Unis négocient pour mettre fin à la guerre

* Israël frappe Téhéran, l'Iran lance une vague d'attaques contre Israël et les bases américaines

* Donald Trump affirme que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont progressé

* L'Iran qualifie de "fake news" les informations sur les négociations avec les États-Unis

Israël a frappé la capitale iranienne Téhéran mercredi, selon les médias militaires israéliens et iraniens, alors que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis progressaient dans leurs efforts pour négocier la fin de la guerre , avec des informations faisant état d'un plan en 15 points envoyé à Téhéran .

Les forces de défense israéliennes ont déclaré dans un message sur Telegram qu'elles avaient lancé une vague de frappes ciblant des infrastructures à Téhéran. L'agence de presse semi-officielle iranienne SNN a déclaré que les frappes avaient touché un quartier résidentiel de la ville et que des sauveteurs fouillaient les décombres.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont déclaré mercredi avoir repoussé de nouvelles attaques de drones, sans en préciser l'origine. Des drones ont pris pour cible un réservoir de carburant à l'aéroport international du Koweït, provoquant un incendie mais sans faire de victimes, a déclaré l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir lancé une nouvelle vague d'attaques contre des sites en Israël, notamment Tel Aviv et Kiryat Shmona, ainsi que contre des bases américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, ont rapporté les médias d'État iraniens.

Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis menaient des "négociations" pour mettre fin à la guerre, qui a déjà fait des milliers de morts et a provoqué le pire choc énergétique de l'histoire, entraînant des pénuries de carburant à l'échelle mondiale et ébranlant les marchés.

Les actions ont augmenté et les prix du pétrole ont chuté ( ) mercredi, à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu d'un mois et ont envoyé un plan en 15 points à l'Iran pour discussion, suscitant l'espoir d'une reprise des exportations de pétrole du golfe Persique. Donald Trump a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les États-Unis discutaient avec "les bonnes personnes" en Iran pour mettre fin aux hostilités, ajoutant que les Iraniens souhaitaient vivement parvenir à un accord.

Le puissant président du Parlement iranien , Mohammad Baqer Qalibaf, a qualifié lundi ces informations de "fake news".

UN PLAN EN 15 POINTS ENVOYÉ À L'IRAN

Le New York Times a rapporté mardi que Washington avait envoyé à l'Iran un plan en 15 points pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. La chaîne israélienne Channel 12, citant trois sources, a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois pour discuter du plan en 15 points.

Une source au fait du dossier a confirmé que les États-Unis avaient envoyé un plan à l'Iran, mais n'a pas fourni d'autres détails.

Le média israélien a déclaré que le plan inclurait le démantèlement du programme nucléaire iranien, la cessation du soutien aux groupes mandataires, tels que le Hezbollah libanais, et la réouverture du détroit d'Ormuz .

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran le 28 février après avoir déclaré qu'ils n'avaient pas suffisamment progressé dans les pourparlers visant à mettre fin au programme nucléaire iranien, bien que le médiateur Oman ait déclaré que des progrès significatifs avaient été accomplis.

Depuis lors, l'Iran a attaqué des pays qui abritent des bases américaines, frappé les infrastructures énergétiques du Golfe et fermé le détroit d'Ormuz , par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde.

L'Iran a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Organisation maritime internationale que les "navires non hostiles" pouvaient traverser le détroit d'Ormuz s'ils se coordonnaient avec les autorités iraniennes, selon une note dont Reuters a pris connaissance mardi.

La fermeture effective de cette voie d'eau, par laquelle transite normalement 20 % du pétrole et du gaz mondial, a provoqué le pire choc énergétique de l'histoire, entraîné une flambée des prix du carburant et perturbé l'aviation mondiale.

LE PAKISTAN PROPOSE D'ORGANISER DES POURPARLERS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré mardi qu'il était prêt à accueillir les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur la fin de la guerre, un jour après que Donald Trump a reporté ses menaces de bombarder les centrales électriques iraniennes après ce qu'il a qualifié de discussions "productives".

Le Pakistan a des liens de longue date avec la République islamique d'Iran voisine et a noué des relations avec Donald Trump.

Malgré les informations faisant état de négociations, le Pentagone devrait envoyer au Moyen-Orient des milliers de soldats de la 82e division aéroportée d'élite de l'armée américaine, ont déclaré mardi à Reuters deux personnes au fait du dossier, ce qui s'ajoutera au renforcement massif de l'armée américaine.

Ces forces viendront s'ajouter aux 50 000 soldats américains déjà présents dans la région et accéléreront le renforcement massif de l'armée américaine dans cette région, alimentant les craintes d'un conflit plus long.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le titre, pas de changement dans le texte)